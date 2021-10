La Scuderia Palladio Historic sul podio del Rally Due Valli grazie a Renato e Nico Pellizzari

RALLY – È stata una trasferta che ha portato poca soddisfazione in casa Palladio Historic quella al recente Rally Due Valli Historic che si è svolto sabato scorso con partenza e arrivo a Verona.

Delle tre auto al via coi colori della scuderia capitanata da Mario Mettifogo, solo una ha visto il traguardo di Piazza Bra: l’Opel Kadett GT/e Gruppo 2 che Renato e Nico Pellizzari hanno portato sul secondo gradino del podio di classe, grazie ad una gara di rimonta che ha premiato il duo padre e figlio, con l’ottava prestazione della classifica generale che è valsa anche la terza di 3° Raggruppamento ottenuta con un notevole exploit nell’ultima delle sei prove speciali.

È invece durata lo spazio di una sola prova, la gara di Antonio Regazzo e Andrea Ballini i quali nel corso della seconda sono stati traditi da un problema alla trasmissione alla loro Alfa Romeo Alfetta GTV 6 Gruppo 2 e due prove più avanti sono stati imitati da Pierluigi Zanetti e Carlo Vezzaro fermi per un guasto alla turbina della Ford Sierra Cosworth 4×4 Gruppo A.

“Ci aspettavamo qualcosa di più dal Rally Due Valli – riconosce Mario Mettifogo – ma sappiamo che le gare non sempre ci portano quanto si spera al via gara; incassiamo il buon risultato dei Pellizzari e guardiamo avanti col conto alla rovescia verso il Città di Bassano che ci rimetterà in gioco per il Trofeo Rally ACI Vicenza”.