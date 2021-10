Domenica 17 ottobre si corre la Cronoretrone: in abbinata una gara di Nordic walking

Si terrà domenica 17 ottobre la terza edizione della Cronoretrone, la gara competitiva di 23 chilometri dedicata agli agonisti ed organizzata da DLF-CorriRetrone in collaborazione con l’assessorato alle attività sportive. In abbinata è prevista anche una manifestazione promozionale di Nordic Walking, una gara non competitiva di 7 chilometri.

Ad illustrare la doppia iniziativa nella sala degli Stucchi di palazzo Trissino sono stati il vicesindaco con delega alle attività sportive Matteo Celebron e il presidente dell’Asd DLF CorriRetrone Vincenzo Incardona.

“Dopo lo stop a causa del Covid torna la Cronoretrone – ha dichiarato il vicesindaco – Un segnale importante per la città e per il quartiere che ospiterà la terza edizione del trail competitivo di 23 chilometri dedicato agli agonisti. Gli appassionati di Nordic Walking, inoltre, potranno partecipare alla manifestazione promozionale di 7 chilometri, in programma sempre domenica 17. Entrambe costituiscono una sorta di antipasto della normalità precedente alla pandemia, in attesa di tornare ad organizzare manifestazioni podistiche che richiamano moltissimi runners e camminatori come la Corriretrone”.

Cronoretrone-Urban Trail Running

La partenza della Cronoretrone-Urban Trail Running sarà alle 9 dal piazzale antistante la scuola “A. Loschi” in via Carta, in zona Ferrovieri, all’entrata del Parco Retrone.

Il percorso si snoderà lungo tratti suggestivi, attraversando i punti più caratteristici dei Colli Berici, sia sotto il profilo naturalistico, che per l’aspetto artistico: si affiancheranno monumenti e palazzi importanti, come villa Capra “La Rotonda”, villa Valmarana “Ai Nani”, il santuario di Monte Berico, e si percorreranno alcuni fra i più belli sentieri dei Colli Berici.

Sarà soltanto di 550 metri il dislivello, alla portata di tutti, non solo degli specialisti.

L’arrivo è previsto sempre nel piazzale della scuola Loschi, dove sarà predisposta tutta la logistica.

Il tempo massimo per portare a termine la gara sarà di 4 ore.

Oltre ai riconoscimenti per le categorie, l’organizzazione metterà in palio premi speciali nel caso venga battuto il primato della corsa.

Le iscrizioni, al costo di 30 euro, sono attualmente possibili presso i negozi Puro Sport Culture di Vicenza, in viale Divisione Folgore 28, tel. 0444-663987, e di Zanè, in via Prà Bordoni 14, tel. 0445-314863.

Ci si potrà iscrivere anche la domenica della gara, allo stand della manifestazione.

La chiusura delle iscrizioni è prevista quando saranno raggiunti i 400 partecipanti.

Cronoretrone-Nordic Walking

In collaborazione con il gruppo Nordic Walking Palestra Saint Tropez, quest’anno la CronoRetrone è anche manifestazione promozionale di Nordic Walking.

È prevista, infatti, una gara non competitiva di 7 chilometri, al termine della quale saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne che eseguiranno la migliore tecnica in un breve tratto di percorso. La valutazione sarà affidata a giudici qualificati AICS.

Le iscrizioni per questo tipo di competizione sono previste nei negozi di Puro Sport Culture di Vicenza e Zanè oppure direttamente il giorno della gara al costo di 15 euro.

Per partecipare, è sufficiente aver compiuto al giorno della gara il 18^ anno di età ed essere in possesso di un certificato medico agonistico valido per l’atletica leggera.

Sarà possibile ritirare i pettorali al negozio Puro Sport Culture di Vicenza, in viale Divisione Folgore 28, durante l’orario di apertura, o la domenica mattina in zona partenza.

Non sono previsti, causa Covid-19, spogliatoi e docce.