Brillano i giovani di Belluno nel Trofeo delle province venete: Vicenza giù dal podio

ORIENTEERING – Domenica 10 ottobre la provincia di Belluno ha conquistato il Trofeo giovanile Province venete 2021 di orienteering.

La gara, ben organizzata dalla società di Fonzaso, si è disputata a Frassene’ in un territorio di valle con boschi ancora percorribili e prati.

Al via quasi 200 concorrenti suddivisi tra le categorie non agonistiche e quelle agonistiche. Una settantina i giovani tra i 10 ed i 20 anni che si sono sfidati per la conquista del titolo.

Belluno conquista il prestigioso trofeo, primeggiando in 3 delle 10 categorie giovanili previste, grazie alle belle prove di Ryan Bombardelli (Asd Fonzaso) nella M 15/16, di Lucia Perotto (Asd Fonzaso) nella W 12 e di Alessia D’Incau (Or. Dolomiti) nella W 13/14. Secondo posto per la provincia di Treviso e terza Venezia con Vicenza che termina appena sotto al podio. Da segnalare i due ottimi secondi posti di Stefania Rigon (Asiago 7 Comuni SOK) nella categoria esordienti e di Mattia Vicariotto (Arces) nella M 12.

Padova, Rovigo e Verona non hanno schierato concorrenti nelle categorie giovanili.

Accanto alla gara valevole per il trofeo sono stati organizzati percorsi agonistici anche per i master. Entusiasmo alle premiazioni dei ragazzi bellunesi che hanno ritirato il bel trofeo in bronzo, raffigurante il leone Alato di San Marco.