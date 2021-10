HOCKEY – Bassano e Trissino allungano sul gruppone. Correggio tre punti contro Sandrigo

Tre gol di Ambrosio e Muglia regolano il Matera, Cocco supera il Vercelli

Anche in questa domenica si sono vissuti attimi vibranti nelle piste italiane per i posticipi domenicali. A Trissino, il Vercelli è riuscito a contenere il super-attacco dei blucelesti con l’ottima difesa sia di Verona sia della sua difesa. Un 2-1 firmato dal valdagnese Giulio Cocco, alla sua prima ufficiale davanti al suo nuovo pubblico trissinese. Due reti importantissime perchè le uniche della gara, nonostante aver creato una mole offensiva di tutto rispetto. Il Vercelli dimezza il gap con Mattugini ma non riesce a pareggiare, nemmeno sul tiro diretto quasi allo scadere di Zucchetti. Partita vibrante in quel di Correggio, dove la Bidielle esce vincitrice nel duello contro il Sandrigo, recuperando il 2-0 iniziale e sorpassandoli grazie alle reti dei nuovi arrivati il tedesco Thiel (doppietta) ed i cileni Osorio e Tudela; di Casari il gol del 2-1 che dimezzava il gap. Nel finale sul 5-4, la Telea Medical fallisce un rigore con Neves ed un tiro diretto dell’ex Jeronimo Garcia. L’Ubroker Bassano, nonostante le due defezioni più importanti, inanella un’altra vittoria, la seconda, grazie ad una condotta rigida di gara, senza dare adito ad un contrattacco avversario. L’1-0 del primo tempo, si trasforma in un 7-1 nella ripresa, grazie ad un gioco più frizzante in attacco con scambi veloci e gol in velocità. Triplette per Muglia ed Ambrosio, due dei quattro bomber della squadra, mentre per il Matera a rete l’argentino Gutierrez, uno dei più attivi dei suoi.

Con questi risultati Bassano e Trissino sono in testa al Campionato, uniche due squadre a punteggio pieno e con due vittorie in saccoccia. Un piccolo tesoretto che dovranno gestire nel resto del campionato, soprattutto vedendo i risultati nei primi 100 minuti di gioco: lo scontro diretto è atteso solo tra due mesi, il 22 dicembre. Appuntamento a sabato prossimo con una rara giornata contemporanea con tutte e 14 le squadre in pista alle ore 20:45, dove spicca il derby tra Montebello e Trissino ed il duello del passato tra Vercelli e Lodi.



Nella foto di Luigi Mecenero, Pablo Cancela (Bassano) e Andrea Malagoli (Trissino)

CAMPIONATO SERIE A1 – 2a GIORNATA – NOTE TECNICHE

Domenica 10 Ottobre 2021 – ore 18:00 – PalaUbroker di Bassano del Grappa (VI)

UBROKER BASSANO H.1954 – H.P. MATERA = 7-1 (1-0, 6-1)

Ubroker: Catala, Ambrosio, Cancela (C), Scuccato, Muglia – Baggio, Luna, Basso, Geremia, Nicoletti E – All. Crudeli

Matera: Melillo, Depalma, Piozzini, Gutierrez, Santeramo (C) – Amendolagine, Lampasona, Santochirico N, Clemente, Xiloyannis – All. Santochirico E

Marcatori: 1t: 14’43” Cancela (B) – 2t: 3’09” Muglia (B), 6’05” Muglia (B), 9’00” Muglia (B), 15’35” Ambrosio (rig) (B), 21’03” Ambrosio (B), 22’15” Gutierrez (M), 24’31” Ambrosio (B)

Arbitri: Marcello Di Domenico di Correggio (RE) e Paolo Moresco di Marostica (VI)

Domenica 10 Ottobre 2021 – ore 18:00 – PalaPietro di Correggio (RE)

BIDIELLE CORREGGIO H. – TELEA MEDICAL SANDRIGO H. = 5-4 (1-2, 4-2)

Bidielle: Errico, Tudela, Fantozzi, Thiel, Osorio – Zucchiatti (C), Casari, Caroli, Righi, Salines – All. Jara

Telea Medical: Dal Monte, Neves, Pozzato, Cacau, Garcia J – Poletto (C), Menin, Cocco A, Contro, Bernardelli – All. Vanzo

Marcatori: 1t: 8’27” Cacau (S), 11’32” Neves (rig) (S), 20’30” Casari (C) – 2t: 8’14” Thiel (C), 9’15” Thiel (C), 10’02” Osorio (C), 10’51” Poletto (S), 19’08” Neves (S), 19’43” Tudela (C)

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Enrico Uggeri di Lodi

Domenica 10 Ottobre 2021 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)

G.S.H. TRISSINO – ENGAS H.VERCELLI = 2-1 (2-0, 0-1)

Trissino: Zampoli, Pinto (C), Ipinazar, Cocco, Garcia E – Bars, Malagoli, Gavioli, Faccin, Zen – All. Bertolucci A

Engas: Verona, Ojeda, Zucchetti, Moyano, Tataranni (C) – mattugini, Maniero, perroni, Sisti, Pasciullo – All. Punset

Marcatori: 1t: 4’01” Cocco (T), 19’27” Cocco (T) – 2t: 2’14” Mattugini (V)

Espulsioni: 1t: 18’32” Maniero (2′) (V)

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)

CAMPIONATO SERIE A1 – 2a GIORNATA – SABATO 9 OTTOBRE e DOMENICA 10 OTTOBRE

SABATO 9 OTTOBRE 2021 – ORE 20:45 – AMATORI WASKEN LODI x EDILFOX CP GROSSETO = 3-3

SABATO 9 OTTOBRE 2021 – ORE 20:45 – GALILEO FOLLONICA H.1952 x TEAMSERVICECAR HRC MONZA = 4-4

SABATO 9 OTTOBRE 2021 – ORE 20:45 – GDS IMPIANTI VERSILIA H.FORTE x TIERRE CHIMICA MONTEBELLO HP = 3-3

SABATO 9 OTTOBRE 2021 – ORE 20:45 – GAMMA INNOVATION SARZANA x WHY SPORT HC VALDAGNO = 6-0

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021 – ORE 18:00 – UBROKER BASSANO H.1954 x HP MATERA = 7-1

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021 – ORE 18:00 – BIDIELLE CORREGGIO x TELEA MEDICAL SANDRIGO = 5-4

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021 – ORE 18:00 – G.S.H. TRISSINO x ENGAS H.VERCELLI = 2-1