Pacchetto scontato per le prossime tre partite del LR Vicenza: prelazione al via da venerdì 8 ottobre

CALCIO SERIE B – Dall’11 ottobre aumenterà la capienza dei tifosi negli stadi salendo al 75% e il LR Vicenza conferma la volontà di agevolare l’ingresso dei propri sostenitori al Menti attuando una scontistica sull’acquisto di un pacchetto comprensivo dei biglietti per assistere alle seconde tre gare interne del campionato di Serie B 2021/2022

La sottoscrizione del pacchetto permetterà così di accedere ad uno sconto pari al 25% sul totale dato dall’acquisto dei 3 biglietti singoli.

L’acquisto del pacchetto permette di accedere alla prelazione per l’acquisto del pacchetto successivo.

Quando sottoscrivere il Pack:

La Campagna di sottoscrizione del Pack inizierà venerdì 8 ottobre 2021.

Prelazione pack precedente

Gli acquirenti del Pack precedente relativo alle prime tre gare casalinghe di campionato Serie B 2021/2022 potranno acquistare il Pack per le gare contro Reggina, Monza e Brescia in prelazione da venerdì 8 ottobre a lunedì 11 ottobre (compreso). Va intesa la prelazione sul posto in riferimento a quello acquistato sul primo Pack.

Chi ha già sottoscritto in precedenza un pack, non dovrà compilare nuovamente il coupon.

Vendita libera

La sottoscrizione libera sarà possibile da martedì 12 ottobre a venerdì 15 ottobre 2021.

Dove sottoscrivere il Pack

Il pacchetto è acquistabile presso lo stadio Romeo Menti – Casa LR Vicenza.

– dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 (tranne nei giorni di gara casalinga).

– domenica 10 ottobre, dalle ore 9.30 alle 12.30.

In modalità on-line: prelazione da venerdì 8 a lunedì 11 ottobre 2021, vendita libera da martedì 12 ottobre (sulla tariffa intera).

Tutte le informazioni sui Pack all’indirizzo https://www.lrvicenza.net/back-to-menti-2021-22