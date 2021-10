Domenica a Lignano battesimo di fuoco per Anthea Vicenza contro Cda Talmassons

VOLLEY SERIE A2 FEMMINILE – Sarà un “battesimo di fuoco” quello che attenderà l’Anthea Vicenza nel campionato di A2 femminile, categoria conquistata dopo l’emozionante promozione della scorsa stagione attraverso i play off di B1. Domenica alle 17 a Lignano Sabbiadoro (Udine) la formazione allenata da Luca Chiappini affronterà le friulane targate Cda Talmassons, una delle compagini più accreditate del girone B della seconda serie nazionale “rosa”.

In panchina c’è un tecnico di grande esperienza come Leo Barbieri, che può contare su un roster di qualità e ben assortito. La cabina di regia – unitamente ai gradi di capitano – è affidata a Cecilia Nicolini, palleggiatrice di Codogno lo scorso anno in A2 alla Futura Volley Giovani Busto Arsizio. Nel reparto laterale spiccano i nomi dell’opposta Josephine Obossa e della schiacciatrice Lana Silva Conceicao, senza dimenticare l’altro martello Laura Grigolo. Nel reparto centrale figurano in primis Asia Cogliandro (promossa in A1 con Roma) e la veronese Laura Bovo, ex Montecchio. A dar man forte in seconda linea, inoltre, Marianna Maggipinto, lo scorso anno in A1 a Casalmaggiore.

Dal canto suo, l’Anthea Vicenza arriva all’appuntamento con la serenità di una matricola e con un gruppo giovane desideroso di mettersi alla prova in un campionato stimolante e difficile come l’A2. Quella in arrivo sarà una domenica da ex per il libero biancorosso Maria Chiara Norgini: il libero umbro classe 1998, infatti, ha difeso i colori di Talmassons nella scorsa stagione. In queste settimane, la preparazione delle ragazze di Chiappini è proseguita tra sedute in palestra e allenamenti congiunti, tra cui i più recenti doppi test con Martignacco e Sassuolo.

In casa Vicenza Volley, tra due week end ci sarà anche il debutto della formazione di B2 femminile allenata da Claudio Feyles, con le giovanissime che inizieranno la propria avventura nella quarta serie “rosa” nella giornata di sabato 16 ottobre a Battaglia Terme (Padova) contro la C.b.m.s. Rio (inizio alle 20.30).