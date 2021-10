Il governo cambia le percentuali della capienza per cinema ed impianti sporivi.

La proposta, approvata all’unanimità in Consiglio dei ministri, è questa: posti coperti al 100% in cinema e teatri, 60% per i palazzetti dello sport e 75% negli stadi, 50% per le discoteche al chiuso e 75% per quelle all’aperto. Ovviamente in zona bianca. In zona gialla scendono al 50% per gli stadi e al 35% per i palazzetti.

Le nuove capienze entreranno in vigore dall’11 ottobre.