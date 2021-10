TENNIS – Il TC Sandrigo festeggia la vittoria del titolo regionale serie D1 maschile grazie alla vittoria ottenuta alle finali organizzate ad Albarella.

Nella sfida contro il Tennis Airone la squadra berica si è imposta per 5 a 1 vincendo i 4 singolari ed 1 doppio

Netto il percorso del Tennis Sandrigo che nell’anno 2021 non ha mai perso un incontro arrivando alla finale da formazione imbattuta e con i favori del pronostico.

Il “veterano” é Andrej Kracman, non certo una sorpresa per gli appassionati (in questa categoria non lascia punti a nessuno!), ma ottime risposte sono arrivate da tutti i giovani: Umberto Rigoni, Andrea Bresolin, Marco Gazzola (sandricense doc!), Samuele Buratto ed Enrico Bisarello che hanno saputo dare il loro contributo alla conquista del titolo.

Con questo prestigioso successo si chiude una stagione da ricordare per il Tennis Sandrigo, promosso in serie C, risultato mai ottenuto nella storia del circolo, ma fortemente cercato da questa gruppo.

“Non ci sentiamo comunque appagati, cercheremo ancora di migliorare – dichiara il direttore sportivo Stefano Ubertoli – Chiudiamo la stagione sportiva 2021, ma già da domani riprenderemo con ancora più entusiasmo per preparare al meglio il 2022″.