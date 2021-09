La Rangers Rugby Vicenza domenica torna in… mischia con il 6° Trofeo Gianni Canova

RUGBY – Inizia ufficialmente la stagione della Rangers Rugby Vicenza. Domenica 19 settembre, con inizio alle ore 14.30, alla Rugby Arena di via Baracca, la società biancorossa organizza il 6° Trofeo Gianni Canova per ricordare l’indimenticato giocatore, allenatore e dirigente, già Ovale d’Oro FIR, con un triangolare che vedrà la partecipazione di Rugby Udine FVG e Omar Villorba Rugby oltre naturalmente ai padroni di casa.



Dopo la cancellazione della stagione 2021-2022 a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica, il Trofeo Canova sarà la prima opportunità per riprendere confidenza con il rugby giocato e verificare lo stato di forma e di amalgama delle varie formazioni a poco più di un mese dall’inizio ufficiale della stagione. La formula dell’allenamento congiunto prevede tre incontri con due tempi da 20 minuti.

Squadre

Rugby Udine FVG

Club di grande tradizione, la sfida ai bianconeri con al timone Riccardo Robuschi, è un classico del Campionato di Serie A. La storica formazione udinese è inserita nello stesso girone dei Rangers ed è alla prima uscita ufficiale della stagione.

Omar Villorba Rugby

Gloriosa formazione trevigiana che parteciperà al campionato nazionale di Serie B. I ricci gialloblu guidati dal nuovo coach Manuel Bergamo sono anche loro alla prima uscita stagionale e vorranno misurarsi con il livello più alto, non nascondendo desideri di promozione.

Rangers Rugby Vicenza

Primo impegno ufficiale per i biancorossi di Luca Faggin ed Alberto Saccardo. I Rangers tornano alla Rugby Arena dopo quasi un anno dall’unico incontro della stagione precedente, che fu proprio la 5^ edizione del Trofeo Canova, dove i biancorossi si imposero sul Patavium Rugby. Grande occasione per conoscere i tanti nuovi innesti della formazione in vista del campionato in partenza il 17 ottobre.

Programma

Ore 14:30 Rugby Udine FVG – Omar Villorba Rugby

Ore 15:30 Rugby Udine FVG – Rangers Rugby Vicenza

Ore 16:30 Rangers Rugby Vicenza – Omar Villorba Rugby

Al termine delle partite si svolgeranno le premiazioni alla miglior squadra ed al miglior giocatore del Trofeo, con la graditissima partecipazione della famiglia Canova.

Pubblico

L’evento è gratuito e potrà essere seguito dalle tribune della Rugby Arena previa registrazione sul modulo online e nel rispetto delle norme anti-Covid.