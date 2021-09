Six Days 2021 Enduro: l’Italia è Campione del Mondo assoluti e junior

Dopo 14 anni l’Italia vince la Coppa del Mondo di Enduro per merito delle ottime prestazioni mostrate dal vicentino Andrea Verona e dai compagni Davide Guarneri, Thomas Oldrati, Matteo Cavallo, Lorenzo Macoritto, Manolo Morettini e Matteo Pavoni nell’arco di tutta la competizione.

Il bilancio della Six Days 2021 Enduro: conquista del World Trophy, massimo titolo a squadre, ma anche dell’edizione riservata agli Under 23, lo Junior World Trophy e secondo posto nella classifica riservata ai club. Risultati che sono la conseguenza diretta di ottimi piazzamenti individuali di tutti i componenti in tutte le sei giornate di gara come conferma, l’inserimento dei quattro in corsa per il World Trophy, piazzati tra i primissimi, con Andrea Verona splendido secondo, a poco più di un minuto di distacco dallo spagnolo Josep Garcia, apparso da subito incontenibile.