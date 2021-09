Greta Greco Lucchina conquista il doppio tricolore U16 e sfiora il titolo nel singolare

TENNIS – Il titolo nel doppio e quello nel singolare accarezzato, sfiorato e svanito nel finale del terzo set dove pochi punti hanno fatto la differenza negandole il secondo titolo italiano.

Greta Greco Lucchina é stata la grande protagonista dei Campionati italiani Under 16 conclusisi domenica sui campi del Circolo Tennis Firenze 1898.

16 anni compiuti lo scorso 20 luglio,degli spettatori sovizzese ma tesserata per il Tennis Villafranca, 2.5 di classifica, la giovane tennista vicentina in coppia con Emma Ottavia Ghirardato (2.6) ha vinto il tricolore nel doppio imponendosi per 7-5 0-6 10-5 contro Viola Turini (2.3) e Maria Pia Vivenzio (2.4).

E ancora Viola Turini, testa di serie n. 1 del tabellone, é stata la sua avversaria nella finale del singolare, giocata in un testa a testa per poco meno di due ore e mezza di partita.

6-3 il primo set per Greta, 7-6 per Turini il secondo che poi riusciva a trovare il break decisivo che le regalava il 7-5 conclusivo e lo scudetto di categoria.

Ad entrambe gli applausi degli spettatori presenti sugli spalti con la consapevolezza che il futuro potrà regalare altre grandi soddisfazioni.