Domenica 19 settembre torna la Piccola Sanremo: sabato la presentazione ufficiale con 3 grandi campioni

CICLISMO – Verrà svelata sabato 4 settembre a partire dalle ore 9.30 al Ristorante il Castello di Montemezzo a Sovizzo la 54^ Piccola Sanremo che il prossimo 19 settembre riporterà sulle strade vicentine i migliori Under 23 del panorama internazionale.

Il vernissage allestito dallo staff del presidente Gianluca Peripoli sarà l’occasione per svelare tutte le novità dell’edizione della classicissima berica che segnerà il ritorno dopo lo stop forzato del 2020 imposto dalle restrizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19.

A tenere a battesimo la Piccola Sanremo targata 2021 saranno tre grandi campioni: in prima fila, infatti, siederanno il fresco campione olimpico di Tokyo, Francesco Lamon e gli ex professionisti vicentini Fabio Baldato e Angelo Furlan.

“Dopo un anno di attesa siamo pronti ad allestire un evento all’altezza della storia e del blasone della Piccola Sanremo. Il lavoro di tutti i componenti dell’Uc Sovizzo si è intensificato nelle ultime settimane per allestire ogni dettaglio in vista del prossimo 19 settembre quando accoglieremo il meglio del ciclismo Under 23 e gli appassionati che, nel rispetto delle normative anti-Covid, vorranno assistere ad una manifestazione che si preannuncia spettacolare dal primo all’ultimo colpo di pedale – ha anticipato il presidente dell’Uc Sovizzo Gianluca Peripoli – Per noi è un grande orgoglio poter presentare la nuova edizione della Piccola Sanremo alla presenza delle autorità e di tre grandi campioni come quelli che hanno già confermato la propria presenza alla cerimonia di sabato che accenderà la festa delle due ruote che si completerà domenica 19 settembre”.

Appuntamento quindi fissato per sabato 4 settembre alle ore 9.30 al ristorante Il Castello di Montemezzo a Sovizzo per scoprire tutte le anticipazioni in vista della 54^ Piccola Sanremo.