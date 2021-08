Da martedì 31 agosto AS Vicenza di nuovo in campo con tante novità

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Ed eccoci al via! Da martedì 31 agosto si torna a sudare, correre, giocare in casa AS Vicenza. Si ricomincia con grande entusiasmo e molta voglia di fare bene. L’estate ha portato tante novità. Partite per altri lidi Tibè, Lazzaro, Gobbo e Martines, la dirigenza ha puntato a riconfermare la top scorer del campionato Gisel Villaruel, richiestissima sul mercato, che ha fermamente voluto rimanere a Vicenza per la gioia e soddisfazione della società tutta.

Perno insostituibile Federica Monaco, “vicentina” ad honorem, la capitana dal cuore immenso, al sesto anno di militanza in biancorosso. Accanto a loro Francesca Tagliapietra, Milena Mioni e Ursula Colabello, al rientro dopo la delicata operazione del marzo scorso. Sono arrivate alla corte berica due veterane dalla A1 di S. Martino di Lupari , le play/guardie Monica Tonello e Elena Fietta. Poi un nugolo di giovani dalla belle prospettive come Vanessa Sturma, Nena Chrysanthidou, Benedetta Storti, Anna Garzotto, Valentina Meggiolaro (le ultime due provenienti dal Famila Schio con cui Vicenza ha aperto una collaborazione). A completare il roster le due giovanissime Francesca Priante e Gaia Reschiglian.

A dirigere l’orchestra ancora il coach Sandro Sinigaglia, coadiuvato da Paolo Zordan.

Il presidente è sempre Gianfranco Dalla Chiara, che ha condotto magistralmente le varie trattative per approntare un team competitivo, vice l’avvocato Tiziano Veller. General manager Roberto Pellizzaro, massaggiatore Sergio Pressanto, preparatore atletico Marco Gennari, medico Mariano Feriani, addetto agli arbitri Carlo Visintin. E fin qui nulla di nuovo. La grande novità è la promozione a team manager di Max Casile al posto di Eleonora Zanetti, che lascia per un impegno bellissimo: si sposerà a breve. La società ringrazia Eleonora per quanto ha dato e le augura tutta la felicità che merita.

Appuntamento per il primo allenamento martedì alle ore 19 al Palazzetto dello Sport di Vicenza in via Goldoni.