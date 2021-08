Pallavolo: giovedì il calendario della serie A2. Si partirà il 9 e 10 ottobre

VOLLEY SERIE A2 – Saranno diffusi nel pomeriggio di giovedì 26 agosto i Calendari del Campionato di Serie A2 Femminile 2021-22. Ben ventidue squadre ai nastri di partenza, suddivise in due raggruppamenti, Girone A e Girone B: due le portacolori beriche, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio Maggiore e Vicenza Volley.

La formula del Campionato di Serie A2 Femminile prevederà una Regular Season a 22 giornate, che inizierà – insieme alla Serie A1 – nel weekend del 9-10 ottobre e terminerà a inizio marzo. Successivamente, le prime classificate di ogni Girone si sfideranno in una serie di finale per la promozione diretta in A1, le squadre classificate tra la 2^ e la 7^ posizione (più la perdente della finale) accederanno ai Play Off che metteranno in palio la seconda promozione in A1, infine le ultime quattro classificate di entrambi i raggruppamenti confluiranno nella Pool Salvezza.