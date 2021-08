Andrea Bonetto è un nuovo giocatore della rosa di Mister Bianchini per la stagione 21-22. Difensore centrale classe ’97, Bonetto arriva dalla Fermana Football Club dove ha militato in serie C. In carriera è cresciuto nel settore giovanile del Bassano trascorrendo poi due anni in serie D con i colori di Altovicentino prima e Mestre poi. Rientrato a Bassano in C, è passato al Lanerossi Vicenza.