Si é conclusa l’avventura azzurra dei “lunghisti” Battistella e Santacà ai Mondiali U20

ATLETICA LEGGERA – Si è conclusa l’avventura azzurra per i due portacolori dell’AV Brazzale Arianna Battistella e Carlo Santacà ai mondiali U20 di Nairobi.

Entrambi specialisti del lungo e campioni italiani junior aggiungono un’altra esperienza internazionale, importante per il proseguo della loro carriera, dopo gli Europei U20 di Tallinn.

Carlo Santacà, cresciuto tra le file dell’Ovest Vicentino, chiude all’undicesimo posto nella finale diretta a 13, dato il numero di iscritti, con la miglior misura di 7.26, ottenuta al secondo salto, a otto centimetri dall’ultima misura valida per i tre salti di finale. Anche qui il terzo salto, nullo, si aggirava intorno ai 7.50 e avrebbe potuto garantire all’allievo di Alessandro Grainer, un piazzamento tra i migliori otto.

I nulli fanno parte del gioco ma Santacà avrà occasione di rifarsi al Palio della Quercia per confermare l’ottima misura di 7.73 ottenuta quest’anno.

Arianna Battistella si ferma ai turni di qualificazione con il miglior salto a 5.98, a pochi centimetri dall’ultima misura utile per entrare in finale di 6.05. Peccato per il primo salto, nullo di poco meno di mezzo piede, nell’ordine dei 6.30, che le avrebbe consentito l’accesso in finale, obiettivo raggiunto agli Europei. Solo in tre ottengono la misura di qualificazione diretta, le altre atlete ricorrono al ripescaggio.

L’atleta, proveniente dal Csi Tezze e allenata da Federico Fiorini, in stagione aveva migliorato il suo primato fino a 6.55 e si era classificata ottava a Tallinn. Battistella è tornata in pista nell’ultima giornata gareggiando nella staffetta 4×100. L’atleta arancione è stata schierata in ultima frazione e ha contribuito al sesto posto della staffetta azzurra poi però squalificata a causa del primo cambio lungo.