Per l’Arzignano Valchiampo arriva dal Belluno il giovane attaccante Andrea Cescon

CALCIO SERIE D – Andrea Cescon è un nuovo giocatore dell’Arzignano Valchiampo. Il giovane attaccante classe 2002 è un elemento molto duttile che può ricoprire diversi ruoli in campo. Si è laureato campione d’Italia Under 17 serie C con la maglia del Pordenone. Dopo la recente esperienza in Eccellenza dove ha segnato 8 reti per il Liapiave, passa al Belluno in serie D.

“Ho iniziato a Vazzola, la squadra del mio paese in provincia di Treviso, dove sono rimasto fino ai 14-15 anni. Poi, con mio fratello gemello, mi sono trasferito al Prata Falchi Visinale. Qui ho fatto tre anni e successivamente sono passato nell’Under 17 del Pordenone, vincendo il titolo di serie C nazionale. L’anno seguente ho intrapreso il percorso della prima squadra e sono andato al Liapiave (Eccellenza). Una stagione positiva, nonostante lo stop a causa del Covid. In seguito, mi sono trasferito a Belluno in serie D ed ora sono qui ad Arzignano».

L’attaccante indosserà la maglia numero 17. “Essere ad Arzignano significa per me mettersi in gioco in una realtà importante in cui gli obiettivi sono altrettanto importanti. Mi aspetto un’annata positiva con i miei compagni, il mister e tutta la squadra. Spero di poter avere il mio spazio, dare un contributo al gruppo e realizzare gli obiettivi che la società si prefigge”.

Sogni e obiettivi quindi. “All’inizio il calcio era una passione, anche di famiglia visto che la condividevo con mio fratello. Poi ho cercato di far diventare questo sport anche qualcosa in più. Il sogno è quello di realizzare più gol di quelli dell’anno scorso. Ne ho fatti due però ho avuto molte occasioni e da questo punto di vista devo migliorare. Penso che questo sia l’ambiente giusto per valorizzare le mie caratteristiche».