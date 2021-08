Colpo di mercato per AS Vicenza: Monica Tonello in biancorosso

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Colpo di mercato per A.S. Vicenza che si é assicurata Monica Tonello, play/guardia classe 1988, cm 168 di altezza, reduce da sette campionati consecutivi in A1 con la maglia del S. Martino di Lupari, di cui è stata capitana nelle ultime tre stagioni. Con 168 partite detiene il record di presenze in serie A1 con le Lupe.

Si ricostituisce così alla corte di coach Sinigaglia la coppia Tonello- Fietta che ha ben figurato fino allo scorso anno a S. Martino di Lupari. Laureata in Risorse Umane, Monica, che abita a Limena, lavora a Marghera all’Umana, azienda del patron della Reyer nonchè sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Facile sottolineare la grande soddisfazione del presidente Gianfranco Dalla Chiara e di tutta la società per l’arrivo di una giocatrice così carismatica.

Ecco le prime dichiarazioni di Monica Tonello: “Arrivo a Vicenza super carica. Si era ventilata l’idea del mio ritiro: giammai! Con umiltà mi metto a disposizione di coach Sinigaglia che mi ha già fatto da allenatore nelle giovanili di S. Martino. Voglio dare tutta me stessa per coltivare un sogno assieme alle nuove compagne. Il mio cuore è giallonero per ovvi motivi: non finirò mai di ringraziare la dirigenza e l’ambiente padovano per quanto mi ha dato in questi anni. Ma da subito l’idea di vestire i prestigiosi colori biancorossi mi ha elettrizzato e conquistato. I presupposti sono tutti positivi: so di entrare in un ambiente sereno, in una società dai trascorsi straordinari. Farò del mio meglio”.

Non resta adesso che aspettare la data di inizio attività, fissata per lunedì 30 agosto.