CALCIO SERIE B – Parte con destinazione Ungheria e, per la precisione, a vestire la maglia del MOL Fehérvár FC, Lamin Jallow.

Jallow, attaccante classe ’95, ha registrato 21 presenze in campionato in questa stagione con la maglia biancorossa, siglando 3 reti e fornendo 2 assist.

Il giocatore é stato ceduto a titolo temporaneo, con diritto di riscatto a favore del club magiaro,