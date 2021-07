ARZIGNANO VALCHIAMPO – Arriva Parise in difesa

DAVIDE PARISE È DEI NOSTRI.

IL DIFENSORE CLASSE 2001 INDOSSERÀ LA MAGLIA 18 GIALLOCELESTE.

Davide Parise è un nuovo giocatore dell’Arzignano Valchiampo. Classe 2001, originario di Marostica, il difensore arriva dalla serie D dove nella stagione 20-21 ha debuttato in Prima Squadra con i colori dell’Union San Giorgio Sedico, dopo l’esperienza nella Beretti del Lanerossi Vicenza.

«La passione per il calcio nasce da piccolo, a 2-3 anni, grazie a mio fratello che giocava a Bassano. Lui mi ha insegnato tutto e poi a 5 anni ho iniziato a Colceresa e dopo poco sono andato a Bassano. Qui ho trascorso tanti anni passando per vari ruoli: attaccante, centrocampista, terzino e, nell’ultimo periodo, difensore centrale – racconta Davide Parise –. Successivamente il mio passaggio al Vicenza, dopo vari provini anche a Bologna e Nazionale. Con i colori biancorossi ho vissuto due anni in Beretti. L’anno scorso ho militato nell’Union San Giorgio Sedico per la mia prima stagione in serie D. E ora sono qui».