Arriva all’AS Vicenza la Storti

Classe 1998, playmaker di ruolo, altezza cm 170, valdagnese di nascita e di residenza, atleta ecclettica, ha deciso di intraprendere la carriera cestistica già a dieci anni, muovendo i primi passi con il minibasket nel suo paese natio. Poi tra la Polisportiva Valdagno e il Montecchio Maggiore è nata una proficua collaborazione che ha portato Storti in quel di Montecchio a giocare nelle giovanili, in Promozione, infine per sette anni in Serie B sotto la guida di Andrea Callegaro. Si è appena laureata in Scienze Motorie, con l’obbiettivo di iscriversi alla Magistrale a Padova. La sua prima dichiarazione: “ Innanzitutto voglio ringraziare Montecchio per tutto quello che ha fatto nei miei confronti. Mi ha permesso di crescere e tra loro mi sono sempre sentita come in famiglia. Ora comincia per me una nuova esperienza e sono contenta di cimentarmi in un campionato più impegnativo: mi auguro di essere all’altezza e so già che devo migliorarmi. Sono entusiasta di questa opportunità!”

In casa A.S. Vicenza con l’arrivo di Benedetta Storti il reparto guardie è a posto. A breve l’acquisto di una lunga ad affiancare Mioni e Sturma sotto le plance.

Ufficio Stampa

A.S. Vicenza Basket Femminile