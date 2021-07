Sabato 24 luglio il Menti riapre ai tifosi per l’amichevole con il Cagliari

La società LR Vicenza comunica che sarà attiva dalle ore 11 di domani, mercoledì 21 luglio , la prevendita per la gara LR Vicenza-Cagliari, prima amichevole dei biancorossi della nuova stagione, che si disputerà allo stadio Menti, sabato 24 luglio, alle ore 16.00 .

La vendita dei tagliandi sarà riservata esclusivamente ai tifosi locali (divieto di vendita ai residenti in Sardegna), con un accesso limitato a 1.000 persone.

I settori aperti al pubblico saranno la Tribuna Centrale e la Curva Sud.

Per rispettare i protocolli vigenti e garantire la tutela della salute, in accordo con le autorità competenti, si rende necessario adottare alcune misure di carattere straordinario.

Sarà possibile acquistare i biglietti per la partita in oggetto online sul sito sport.ticketone.it

Il biglietto acquistato online conterrà anche il modulo di autocertificazione “Emergenza Sanitaria COVID 19” da portare con sé il giorno della partita e compilare, tale modulo verrà poi ritirato dal personale preposto.

Sarà inoltre possibile acquistare i tagliandi presso LR Store con i seguenti orari:

– giovedì 22 luglio dalle ore 15.30 alle ore 19.30

– venerdì 23 luglio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Contestualmente all’acquisto del tagliando, verrà consegnato anche il modulo di autocertificazione “Emergenza Sanitaria COVID 19” da compilare e portare con sé il giorno della partita.

Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi della partita presso lo stadio o presso LR Store.

L’accesso allo stadio “Menti” dovrà avvenire in maniera ordinata al fine di evitare assembramenti di persone, seguendo le indicazioni fornite dal personale di servizio.

In seguito al controllo dei documenti, verrà misurata la temperatura tramite termoscanner e verrà chiesto di igienizzare le mani con apposito gel.

Si precisa l’obbligo per il tifoso di occupare, per tutta la durata dell’evento, esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto (ogni spettatore avrà una distanza minima laterale e longitudinale di almeno un metro). Infine, all’interno dell’impianto il tifoso dovrà indossare sempre la mascherina.

Di seguito i prezzi dei biglietti applicati:

Tribuna Centrale intero (prezzo unico): 20,00 €

Tribuna Centrale ridotto donne, over 60 e under 16: 15,00 €

Curva Sud (prezzo unico): 10,00 €

Tutti i possessori di voucher che vorranno utilizzare il credito per acquistare titoli per la partita in oggetto, potranno farlo inserendo il codice riportato sul voucher stesso al momento del check out in caso di acquisto online. Il voucher può essere utilizzato solo nell’acquisto online.