Tramarossa Vicenza conferma Piccoli mentre saluta Cernivani e Sequani: in arrivo Raphael Chiti

BASKET SERIE B MASCHILE – Dopo le conferme di Nicola Bastone e Andrea Petracca la Tramarossa Vicenza è lieta di annunciare che anche Marcello Piccoli vestirà la maglia biancorossa ella stagione 2021-22. Società e staff tecnico non hanno dubitato nel dare nuovamente fiducia al giovane, emergente centro che andrà ad affiancare, sotto le plance, il neo acquisto Alessandro Cecchetti.

Inoltre, nelle prossime ore si attende anche l’ ufficializzazione del rinnovo di Raphael Chiti, il ventiduenne esterno friulano protagonista di un’ottima stagione e che promette ulteriori tappe di crescita sotto la cura di coach Ciocca.

Marcello Piccoli, classe 1999, 201 centimetri per 98 chili, nella passata stagione ha mostrato

costanti ed evidenti progressi nel suo stile di gioco: dalla mobilità sotto le plance all’utilizzo del

piede perno, dalle capacità come stoppatore fino ad una mano delicata e precisa ne tiro da tre punti

(43% la sua percentuale ai playoff contro la Luiss Roma). E sono ancora ampi i margini di

miglioramento di questo ragazzo, che si è rivelato anche giocatore di spogliatoio: sempre positivo e

disposto a sacrificarsi per la squadra, con forte motivazione al lavoro ed alla crescita individuale.

Per Marcello quest’anno, vista la partenza di Corral, ci saranno ancora più minuti di gioco a

disposizione e nuove responsabilità da assumersi.

Si va quindi delineando il roster della Tramarossa Vicenza: tre conferme (Bastone, Petracca e

Piccoli) cui presto se ne aggiungerà una quarta (Chiti) e due nuovi arrivi (Mazzucchelli e

Cecchetti). E presto arriveranno altre novità in chiave mercato a chiusura del roster.

CERNIVANI AI SALUTI. Tempo di saluti invece per Stefano Cernivani. La guardia triestina ha infatti

raggiunto un accordo con Crema, dove andrà a giocare la prossima stagione. Purtroppo, i

contemporanei addii di Hidalgo e Zampogna hanno obbligato la società ridisegnare il pacchetto

esterni (ferma restando la necessità di reclutare un under, considerato che Piccoli e Chiti sono

passati seniores). Alla fine i tasselli del mosaico da ricomporre lasciavano poco spazio alla

riconferma di Cernivani e molto a malincuore la società biancorossa ha deciso di lasciarlo andare.

La Pallacanestro Vicenza vuole vivamente ringraziare “Cerni” per quanto fatto in questi due anni, in

cui ha difeso con ardore i colori biancorossi, facendosi apprezzare per la sua tecnica, la sua

intelligenza cestistica e la capacità di trovare il fondo della retina in tanti con il suo tiro

morbido. Un ottimo giocatore ed una persona di spessore umano, al quale il team vicentino rimarrà

legato.

SEQUANI IN PARTENZA. Tramarossa Vicenza saluta anche Pietro Sequani. Il giovane, classe 2002, ha

privilegiato la scelta universitaria (legata all’aeronautica) che lo porterà dal prossimo settembre

nell’ateneo napoletano. In conseguenza si è accordato con una società dell’hinterland del capoluogo

campano dove vive il nonno. Giocherà così la prossima stagione per il Pozzuoli (serie B). Una

perdita sofferta per la società, il tecnico e la squadra: Pietro si era fatto velocemente ben volere da

tutti per il suo carattere estremamente disponibile e per il suo sorriso sempre stampato in volto. In

quest’anno e mezzo aveva mostrato rare capacità di stare facilmente in campo in mezzo a giocatori

molto più navigati ed ottime doti di tiro. Sicuramente un ragazzo di grandi potenzialità future.

La società gli augura una carriera luminosa e di vederlo, un giorno non lontano, a rivestire i colori

biancorossi.