Nel Trofeo Osmo successo sui campi di… casa per Enrico Scrimieri (Tennis Comunali Vicenza)

TENNIS – É un giocatore di… casa a mettere la sua firma nel Trofeo Osmo, torneo di Quarta categoria che si é concluso domenica pomeriggio sui campi di Tennis Comunali Vicenza.

A conquistare la coppa é Enrico Scrimieri (4.1) che in finale ha battuto Giacomo Sarni (4.2 del Circolo Tennis Vicenza) con il punteggio di 2-6 6-1 10-4 in una partita che l’ha visto partire contratto per poi trovare solidità nei colpi, in particolare modo con il rovescio, e coronare la rimonta con un secondo set e il long tie-break che lo hanno visto sempre avanti.

Un bel successo per salutare il ritorno alle competizioni dopo un periodo di pausa. Al termine le premiazioni con il presidente del circolo Enrico Zen a congratularsi con i finalisti, con il giudice di sedia Nicolò Furegon e con il giudice arbitro del torneo Alessandra Babbi oltre naturalmente a ringraziare lo sponsor Osmo.

Il prossimo appuntamento sui campi cittadini, ormai una tradizione, sarà con il Trofeo Ottica Centrale di Terza categoria.