Motori caldi sabato 17 luglio per la terza Coppa Città di Recoaro

MOTORI – Tutto pronto per la terza edizione della Coppa Città di Recoaro, gara di regolarità turistica per auto storiche e moderne, che si svolgerà sabato 17 luglio nell’omonima località con le celebri Fonti Terme di Recoaro Spa, come quartier generale della manifestazione.

Quarto dei sette appuntamenti del Trofeo Tre Regioni regolarità turistica, l’evento vicentino ha registrato un buon numero di equipaggi iscritti e dagli elenchi spiccano diversi nomi papabili per il successo finale, sia tra le auto storiche sia tra le moderne, ovvero quelle costruite dopo il 1° gennaio 1991.

Pronostico non facile da stilare, ma che sicuramente contempla quegli equipaggi che stanno

occupando le posizioni di vertice nel trofeo, a partire da Gianluca e Filippo Zago su Volkswagen

Golf Gti, Ennio Demarin e Roberto Ruzzier su Lancia Fulvia Coupè e Maurizio Pozzan con Paolo

Saletti su Volkswagen Porsche 914: il trio di testa dovrà comunque giocarsela con il sempre

competitivo Leonardo Fabbri in gara con la Volvo Amazon ed Elisa Moscato al suo fianco.

Presenti anche Dario Converso sull’Autobianchi A112 Abarth che dividerà con Alessio Corradin, gli

“inossidabili” Enzo Scapin e Ivan Morandi su Volkswagen Golf Gti e un occhio di riguardo lo

meritano anche Antonio e Alberto Faccin in gara con la MG Midget, oltre a Fabio Sorgato che si

affida nuovamente alla Citroen AX, in coppia con Monica Gianasini.

Promette scintille anche la gara delle vetture moderne che vede iscritti tutti i pretendenti al “Tre

Regioni”, a partire da Ivano Ceci e Barbara Botti su Fiat 500 Abarth, seguiti dai vincitori delle due

precedenti gare, Diego Verza e Luca Mattiello con la Volkswagen Polo, e dai provvisori terzi

nell’assoluta, ovvero Gianluigi Scarpari e Alda Tonon con la Fiat barchetta. Ci proveranno a puntare

alla vittoria anche Enrico Coan e Fabio Ulliana su Renault Clio Williams e Fabio Barison con Adriano

Paggiarin su Peugeot 205 Gti.

La 3^ Coppa Città di Recoaro entrerà nel vivo sabato 17 con le operazioni di accreditamento degli

equipaggi nella fascia oraria 8.30 – 10.30; dalle 11.30 la partenza della prima vettura dalle Fonti

Centrali, che muoverà per andare ad affrontare un percorso di 112,33 chilometri lungo il quale

sono previste diciotto prove di precisione al centesimo di secondo, inframezzate dal controllo orario

al Ristorante Castiglieri dove sarà previsto un punto di ristoro per i partecipanti.

L’arrivo a partire dalle 16.30 sempre alle Terme che, un’ora più tardi ospiteranno anche il rito

delle premiazioni.

La foto di copertina é di Videofotomax