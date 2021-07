La nuova stagione di Tramarossa Vicenza: la Supercoppa e dal 3 ottobre il via al campionato

BASKET SERIE B MASCHILE – In attesa di sapere l’esatta composizione dei gironi del campionato di Serie B 2021-22, la Lega Nazionale Pallacanestro ha annunciato le date della prossima stagione.

Confermata la Supercoppa, che prenderà il via l’8 settembre, con le Final Eight che verranno giocate l’ultimo weekend dello stesso mese. Il campionato invece inizierà il prossimo 3 ottobre.

SUPERCOPPA – Torna quindi la Supercoppa, dopo la fortunata edizione dell’anno scorso, che ha visto la Tramarossa Vicenza arrivare fino in semifinale, dove solo la Vaporart Bernareggio (poi vincitrice della

competizione) è riuscita ad avere la meglio della formazione biancorossa. La formula è però

cambiata rispetto allo scorso campionato: le 64 squadre partecipanti al campionato, infatti, verranno

suddivise in gruppi da 8 per vicinanza geografica. Ogni gruppo avrà un ranking, ordinato da 1 a 8,

creato utilizzando le posizioni della classifica 20/21: in tal senso, Vicenza dovrebbe partire come

testa di serie assoluta del suo raggruppamento, visto l’ottimo piazzamento ottenuto nella stagione

appena passata. In caso di pari posizioni verrà assegnato il miglior posizionamento nel ranking alla

squadra con miglior quoziente canestri realizzato nella stagione 20/21. Si procederà quindi con una

formula a scontri diretti con quarti di finale, semifinale e finale: primo turno un giorno tra l’8 e il 12

settembre, secondo turno il 15 dello stesso mese e terzo da giocarsi il 19. Le otto squadre vincenti

andranno quindi a giocare le Final Eight (in una sede da definire) il weekend del 24-25-26

settembre.

CAMPIONATO – La Serie B 2021-22 prenderà il via il weekend immediatamente successivo al termine della

Supercoppa, tra sabato 2 e domenica 3 ottobre, e tornerà alla formula classica: quattro gironi da 16

all’italiana con gare di andata e ritorno, le prime otto accederanno ai playoff incrociati con un altro

girone. Un solo turno infrasettimanale, da disputarsi domenica 8 dicembre, mentre la sosta natalizia

sarà dal 19 dicembre al 9 gennaio. L’unica altra sosta prevista sarà per il weekend dell’11-12-13

marzo, nel quale si disputerà come di consueto la Coppa Italia, a cui accederanno otto squadre, le

prime due classificate al termine del girone d’andata di ogni raggruppamento. Ultima giornata di

regular season prevista per domenica 8 maggio, prima di dare il via ai playoff che garantiranno

l’accesso all’A2.