ATLETICA LEGGERA – Al via oggi i Campionati Europei U20 con cinque atleti di Atletica Vicentina Brazzale a far parte della squadra azzurra.

A Tallinn, allo stadio Kadriorg, la prima a scendere in pista sarà Zoe Tessarolo nei 400 (ore 11.36). Nel pomeriggio (ore 16.05 in Italia) nel lungo scenderà in pedana Carlo Santacà.

Venerdì 16 luglio toccherà invece a Mariasole Muraro e Massimo Avitabile mentre sabato 17 sarà la volta di Arianna Battistella. Le gare saranno trasmesse in diretta su RaiSport.