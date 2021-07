Dalla scuola calcio alla prima squadra Thomas Zuffellato nel centrocampo dell’Arzignano Valchiampo

CALCIO SERIE D – Thomas Zuffellato sarà un giocatore gialloceleste anche per la prossima stagione sportiva. Sua la maglia numero 19. Dopo l’esordio in serie D, avvenuto a dicembre 2020 sul campo dell’Union San Giorgio Sedico, il giovane centrocampista è stato confermato all’Arzignano Valchiampo.

“È stata un’emozione unica. Nel campionato appena concluso, ero partito con la Juniores dove ho giocato fino a dicembre. In seguito, sono stato contattato dal ds Mattia Serafini per fare qualche allenamento in prima squadra. Diciamo che mi sono meritato il posto e mi hanno confermato per tutta la stagione”.

Zuffellato darà ora il via alla sua prima stagione completa tra i… grandi. “La prima stagione in prima squadra è sicuramente molto emozionante. Non me l’aspettavo – aggiunge Thomas – Ho iniziato all’Arzignano a 4 anni, quando ero ancora ai medi dell’asilo. Sicuramente è un’emozione unica poter giocare con i calciatori che fino all’anno scorso venivo a vedere dalla tribuna”.

Originario di Tezze di Arzignano, il giovane centrocampista è cresciuto calcisticamente con i colori della sua città. Inizia, infatti, nella scuola calcio dell’Arzignano. Segue una parentesi di tre anni al Montecchio Maggiore. Successivamente il rientro in gialloceleste e il percorso nelle giovanili, dai Giovanissimi alla Juniores. La stagione 2020-21 segna il suo debutto in serie D.

“I miei sogni e i miei obiettivi sono sicuramente quelli di continuare la carriera calcistica e di impegnarmi al massimo. So che è una strada difficile e per questo continuerò a studiare. Poi si vedrà – prosegue – La mia famiglia è sempre stata appassionata di calcio ed é un’emozione vedermi giocare qui”.