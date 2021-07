Alessandro Cecchetti nuovo “centro” per Tramarossa Pallacanestro Vicenza

BASKET SERIE B MASCHILE – Nuovo “centro” per Tramarossa Pallacanestro Vicenza in vista del prossimo

campionato 2021-22: si tratta di Alessandro Cecchetti, 30 anni, 2 metri per quasi 110 chili, nell’ultima stagione in campo prima in Serie C con il Basket Roma quindi a Pozzuoli, contribuendo in maniera determinante alla salvezza della squadra campana.

Sfumata, quando sembrava già giunta in porto, la trattativa che prevedeva di portare a Vicenza

Giovanni Lenti (ex Olginate, ottima stagione in doppia doppia e segnalato anche da coach Oldoini),

la dirigenza vicentina ha dovuto rapidamente virare su altri obbiettivi quando Lenti ha fatto sapere

che, soprattutto, per scelta di vita, aveva deciso di rimanere nella sua città, Livorno, accettando

l’offerta della squadra locale, neo promossa in serie B.

Tra i primi profili esaminati è risultato subito convincente quello di Alessandro Cecchetti, giocatore

di lungo corso, con alle spalle 2 campionati di A2 e molta serie B, soprattutto nel centro-sud di

Italia.

Giocatore massiccio che ha punti nelle mani, buon rimbalzista e buoni movimenti da post (il suo

tallone d’Achille sono i tiri liberi) è un vero presidio nell’occupare e difendere l’area del sotto

canestro. Sicuramente un giocatore che ha caratteristiche diverse da Corral e dal suo stile di

gioco, ma in grado di imprimere molta energia nel pitturato.

Nei soli playout, Cecchetti ha fatto registrare medie di tutto rispetto, stabilmente in doppia doppia (11

punti e 10 rimbalzi), con alte percentuali dentro l’arco (52%). In carriera, Cecchetti ha mosso i

primi passi in Serie B, con la maglia del Fossombrone, prima di iniziare una lunga trafila che l’ha

portato a vestire prima la maglia di Recanati e poi quella di Latina, nell’allora DNA (l’attuale Serie

B). In seguito, ha giocato per Cestistica San Severo, Viterbo, Bisceglie, di nuovo San

Severo, Leonis Roma, Green Basket Palermo, IUL Roma (in A2), Virtus Cassino, Basket Roma e,

come detto in precedenza, Pozzuoli.

I tifosi vicentini lo ricorderanno quando, militando nel Green Palermo, fu il giocatore avversario

maggior pericolo ed incisività, realizzando 20 punti (con 11 rimbalzi) nella gara di andata e 17 punti

nella partita di ritorno a Vicenza, entrambe vinte dalla Tramarossa, la prima per una manciata di punti,

la seconda con margine.