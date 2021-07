Domenica 11 luglio la 2^ Cronoscalata Tessport da Poleo a Cerbaro passando per la salita di S. Caterina

CICLISMO – È in programma per domenica 11 luglio la 2^ Cronoscalata Tessport ciclismo su strada lungo una delle salite più famose di Schio. Organizzata dall’associazione sportiva scledense Chunk con l’Associazione Centri Sportivi Italiani Ciclismo si presenta come una prova unica del Campionato provinciale e prende il via da via Falgare a Poleo (di fronte alla chiesa parrocchiale) per concludersi in località Cerbaro. Una prova di 9,5 chilometri che si snoda sulla strada che porta al Tretto passando per Santa Caterina.

“Questo è uno degli appuntamenti sportivi che Schio organizza nel corso dell’estate e siamo molto orgogliosi di dare il nostro supporto. A causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile allestire un cartellone particolarmente ricco di eventi dedicati allo sport in quanto è necessaria una programmazione molto anticipata. L’incertezza dei mesi scorsi ha causato diversi ostacoli ma in alcuni casi, come per la 2^ Cronoscalata Tessport, si è riusciti a dare vita ugualmente a delle competizioni sportive di livello – ha dichiarato l’assessore allo sport Aldo Munarini – L’evento dell’ 11 luglio sarà un’ulteriore occasione per vivere insieme lo sport nella nostra città. Siamo felici anche di riassaporare quei momenti di “terzo tempo” che danno un significato sociale importantissimo per chi vuole vivere lo sport come un’occasione di aggregazione per le nostre comunità”.

“Siamo pronti per questa 2^ Cronoscalata che incoronerà i vincitori delle 12 categorie che coinvolgono atleti e atlete di età compresa tra 15 e i 74 anni” aggiungono Dario Cerisara e Elisa Dalla Fina di Chunk.

divieto di transito in via Falgare, nel tratto da via degli Orti a via San Giorgio, in via San Giorgio e proseguendo verso Santa Caterina fino al Ristorante “Da Marco” in località Cerbaro. Il ritrovo è previsto per le ore 7.30 di fronte alla chiesa parrocchiale di Poleo per la consegna dei numeri agli atleti. L’inizio della gara, invece, è previsto alle ore 9 con termine alle ore 11.30 e premiazione al ristorante Da Marco in località Cerbaro. Per pre iscrizioni o informazioni è possibile scrivere a vicenza.ciclsimo@acsi.it. Dalle 8.30 alle 11.30 è previsto ilin via Falgare, nel tratto da via degli Orti a via San Giorgio, in via San Giorgio e proseguendo verso Santa Caterina fino al Ristorante “Da Marco” in località Cerbaro.

Nella foto di copertina l’assessore Munarini con Dario Cerisara ed Elisa Dalla Fina di Chunk