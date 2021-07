Andrea Mazzucchelli é il primo nuovo acquisto di Tramarossa Vicenza

BASKET SERIE B MASCHILE – Primo colpo di mercato per Tramarossa Vicenza: si tratta di Andrea Mazzucchelli, che nella stagione 2021-22 difenderà i colori biancorossi agli ordini di coach Cesare Ciocca. Mazzucchelli è il primo giocatore ufficializzato per la prossima stagione, ma a breve arriveranno altri nuovi innesti e rinnovi dell’anno passato.

Andrea Mazzucchelli, classe 1994, originario di Bergamo, è una guardia in grado di giocare sia play che guardia. Negli ultimi anni è andato stabilmente in doppia cifra, dimostrandosi un affidabile tiratore da tre (nell’ultima stagione ha tirato con un ottimo 45% tra Supercoppa e campionato) e come passatore di discreto livello, abile nel far circolare il pallone con tutto il quintetto.

Cresciuto nelle giovanili della Blu Orobica Bergamo, conosce coach Ciocca da allora: l’Orobica, infatti, era la formazione giovanile di Treviglio, quindi Mazzucchelli sin da ragazzino andava a vedere il coach allenare in Serie B la sua squadra. In seguito, si è confermato come un giocatore di categoria: dopo gli inizi a a Bergamo, Andrea ha vestito la casacca di Orzinuovi (dove ha affrontato, tra le altre, proprio Vicenza, nel primo viaggio ai playoff dei biancorossi nel 2015). In seguito, ha lasciato la Lombardia in favore della Toscana, firmando per due anni a Firenze (squadra con cui è arrivato al terzo turno di playoff) e poi per due stagioni a San Miniato. Quindi, nel 2019, è tornato più vicino a casa, a Vigevano, con cui ha giocato per due stagioni. I tifosi vicentini più attenti si ricorderanno di lui per la partita d’andata dell’anno scorso tra la Elachem e Tramarossa quando Mazzucchelli fu uno dei più propositivi nel successo dei lombardi a Vicenza

per 78-62.

Mazzucchelli è quindi il primo tassello della Tramarossa 2021-22: un elemento importante

che giocherà diversi minuti visto il bagaglio tecnico a disposizione e le qualità cestistiche che il

prodotto di Bergamo porta in dote. Sono in arrivo, a stretto giro di posta, altre conferme ed altri

nuovi arrivi che andranno a compiere il roster definitivo di Vicenza nel corso della prossima

stagione.