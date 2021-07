Csi Atletica Provincia di Vicenza conquista il titolo regionale Cadetti di pentathlon femminile e fa doppietta nella categoria Ragazzi

ATLETICA LEGGERA – Le Fiamme Oro Padova e il Csi Atletica Provincia di Vicenza hanno vinto il titolo regionali cadetti di società di prove multiple.

Nel weekend, a Montebelluna, le Fiamme Oro sono state protagoniste nell’esathlon maschile, dove Pierluigi Ellero ha realizzato il miglior punteggio individuale (4018 punti) e il club padovano si è imposto nella graduatoria a squadre, frutto delle prestazioni dei migliori tre atleti.

Sul podio di società anche l’Us Summano, argento e bronzo individuale con Matteo Zattra e Giovanni Camerin, e i trevigiani di Atl-Etica San Vendemiano.

Nel pentathlon femminile il Csi Atletica Provincia di Vicenza ha vinto il titolo regionale di società, mettendo in vetrina Matilde Morbin e Nicole Capitanio, rispettivamente prima e seconda con 3937 e 3737 punti in una gara che, come al maschile, non era valida per l’assegnazione dei titoli regionali individuali.

Argento di società per le veronesi dell’Atl. San Bonifacio-Valdalpone e bronzo per le Fiamme Oro Padova.

RISULTATI. Esathlon cadetti: 1. Pierluigi Ellero (Fiamme Oro Padova) 4018 punti, 2. Matteo Zattra (Us Summano) 3878, 3. Giovanni Camerin (Us Summano) 3404, 4. Lorenzo Stoppato (Vis Abano) 3332, 5. Marco Altinier (Atl-Etica San Vendemiano) 3232, 6. Andrea Frigo (G.A. Vedelago) 3111. Società: 1. Fiamme Oro Padova (Pierluigi Ellero, Luca Antonio Cavinato, Massimo Magagna) 9570, 2. Us Summano 9426, 3. Atl-Etica San Vendemiano 9080. Pentathlon cadette: 1. Matilde Morbin (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 3937, 2. Nicole Capitanio (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 3737, 3. Elena Chiocchi (Athletic Club Firex Belluno) 3718, 4. Evelyn Castellan (Gs La Piave 2000) 3704, 5. Sarah M. Bernardinello (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 3698, 6. Jackline Ugboma Nwike (Atl. San Bonifacio Valdalpone) 3667. Società: 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza (Matilde Morbin, Nicole Capitanio, Sarah M. Bernardinello) 11372, 2. Atl. San Bonifacio-Valdalpone 9528, 3. Fiamme Oro Padova 9116.

RISULTATI

PROVE MULTIPLE RAGAZZI – Andrea Ferrarini (Us San Martino B.A.) e Amarachi Mary Dim (Csi Atl. Provincia di Vicenza) sono i nuovi campioni regionali ragazzi di prove multiple. Hanno vinto il titolo a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), primeggiando nel tetrathlon (60 ostacoli, lungo, vortex e 600 metri).

Nel campionato regionale di società doppietta del Csi Atletica Provincia di Vicenza che ha vinto sia l’oro maschile che quello femminile. Tra i ragazzi argento per l’Asi Atletica Breganze e bronzo per i padovani della Libertas Sanp. A livello femminile, secondo posto per le Fiamme Oro Padova e bronzo per l’Atletica Riviera del Brenta.

RISULTATI. Tetrathlon ragazzi: 1. Andrea Ferrarini (Us San Martino B.A.) 3007 punti, 2. Edwin Fermin Galvan (Lib. Sanp) 2871, 3. Davide Borin (Asi Atl. Breganze) 2792, 4. Paul Cornaglia (Atl. Villorba) 2781, 5. Jacopo Cinquegrani (Trevisatletica) 2686, 6. Ronny Librelato (Atl. Sala) 2617. Società: 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza 6953 (Andrea Dal Monte, Achille Dal Prà, Noè Poier), 2. Asi Atl. Breganze 6882, 3. Atl. Lib. Sanp 6663. Tetrathlon ragazze: 1. Amarachi Mary Dim (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 2900, 2. Emma Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta) 2777, 3. Chantal Squizzato (Atl. Lib. Sanp) 2747, 4. Giorgia Zanon (Coin Venezia) 2608, 5. Matilde Merlin (Fiamme Oro Padova) 2555, 6. Nene Sane (Atl-Etica San Vedendemiano) 2547. Società: 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza (Amarachi Mary Dim, Alessandra Baldinazzo, Giada Vallortigara) 7621, 2. Fiamme Oro Padova 7354, 3. Atl. Riviera del Brenta 7267.

