In casa AS Vicenza é tempo di saluti per Maria Lazzaro ed Angelica Tibè

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – E’ tempo di saluti per Maria Lazzaro e Angelica Tibè, che non giocheranno il prossimo anno con i colori di AS Vicenza.

Sia la guardia toscana che il pivot lombardo, reduci da un campionato con i fiocchi, hanno firmato in questi giorni per San Giovanni Valdarno, squadra che si è vista sfumare la promozione in serie A1 nel terzo incontro di finale con Faenza. La società toscana sta allestendo uno squadrone con l’intento dichiarato di primeggiare in A2 e così raggiungere l’agognato meta salto di categoria.

Ingaggiato quale coach Alberto Matassini, nell’ultima stagione al Delser Udine, tra i primi desideri del neo allenatore c’era l’acquisto delle due giocatrici che con le proprie compagne avevano contribuito nel quarto di finale a causargli il grosso dispiacere dell’eliminazione.

La società vicentina, nel ringraziare le due atlete per quanto dato nello splendido campionato appena concluso, augura a Maria e ad Angelica il futuro più radioso. Arrivare a 25 anni in una squadra così forte ed ambiziosa è il giusto traguardo che corona la grande annata di tutta la squadra e che premia la loro professionalità e la loro bravura.