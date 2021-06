Il sogno di Anthea Vicenza Volley é diventato realt… A2!

PALLAVOLO FINALE PLAYOFF PROMOZIONE – Il sogno é diventato realtà o, meglio, realt… A2.

Anthea Vicenza Volley festeggia infatti la promozione al termine di una stagione che ha visto le ragazze del presidente Andrea Ostuzzi assolute protagoniste e coronata con il grande salto.

Un obiettivo fortemente voluto dalla dirigenza fin da quando aveva deciso di riportare la pallavolo di alto livello in città. E, dopo un campionato fermato dalla pandemia, il ritorno in campo a suon di successi e di ottime prestazioni fino alla doppia finale con Pallavolo Aragona.

Decisivo il netto successo casalingo per 3-0 a cui é seguita la sconfitta per 3-2 del “caldo” palasport di Agrigento: i due set conquistati hanno permesso alle vicentine di far esplodere la festa condivisa con una ventina di tifosi al seguito e che proseguirà al ritorno a casa con l’intera città pronta a salutare il ritorno in serie A2 e una nuova eccellenza dello sport vicentino.