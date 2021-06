Sull’ Altopiano di Asiago un weekend a tutto orienteering con il Campionato regionale veneto: due le gare

ORIENTEERING – Sarà un weekend tutto di orienteering, sabato 26 e domenica 27 giugno, sull’Altopiano di Asiago con il Campionato regionale veneto sprint in centro ad Asiago e la staffetta tra i monti della Val Formica.

Ad organizzare l’evento, in collaborazione con il Comitato Regionale presieduto da Mauro Gazzerro, saranno in prima linea le due società beriche, Asiago 7 Comuni SOK e A.S.D. Erebus Orientamento Vicenza, che da anni si impegnano per promuovere uno sport tra i più completi dal punto di vista fisico e mentale.

La prima gara si svolgerà sabato pomeriggio, con partenza alle ore 15, in centro ad Asiago lungo un percorso veloce e molto tecnico dove saranno la velocità di corsa e la capacità di leggere con rapidità la mappa a determinare la classifica per i 172 atleti delle 31 società iscritte alla competizione.

Cambio di cornice domenica con il passaggio dall’urban del giorno prima al forest con una staffetta a due in Val Formica dove i 150 concorrenti si alterneranno nel percorso di circa 5 chilometri di lunghezza che prevede un dislivello massimo di 250 metri.

La partenza è prevista per le 10.30 mentre alle 11 ci sarà il via per le categorie singole a cronometro.

In entrambe le giornate saranno aperte le iscrizioni a chi vuole avvicinarsi all’orienteering, nella categoria ludico motoria, presentandosi in segreteria un’ora prima della partenza della gara.