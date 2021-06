Caterina Novello seconda al Torneo Super Next Gen Italia di Cordenons: in finale si arrende a Nicole Iosio

TENNIS – Si é fermata solo in finale la cavalcata vincente di Caterina Novello nel torneo Super Next Gen Italia andato in scena a Cordenons.

La quindicenne portacolori del Circolo Tennis Vicenza, 2.7 di classifica, si é arresa a Nicole Iosio, 2.8 del Park Tennis nell’atto conclusivo della manifestazione andata in scena sui campi friulani: 6-2 6-1 il punteggio forse troppo severo nei confronti della giovane tennista vicentina, che si é trovata di fronte un’avversaria comunque brava e molto concreta.

Comunque, un ottimo torneo per Novello, che non è riuscita a bissare il successo ottenuto a marzo nella tappa vicentina del prestigioso circuito nazionale.