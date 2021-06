L’Arzignano Valchiampo in festa: battuta la Clodiense nella finale playoff

CALCIO SERIE D – Una giornata di festa doveva essere e una giornata di festa è stata. L’Arzignano Valchiampo ha fatto sua la finalissima dei playoff del Campionato di Serie D, ha vinto per 2-1 su un’ottima Union Clodiense Chioggia Sottomarina, ed ha messo la ciliegina sulla torta di una stagione che rimarrà indimenticabile, davanti ad un pubblico numeroso e caloroso.

SCELTE – Mister Bianchini deve rinunciare agli indisponibili Molnar e Valenti, e davanti ad Enzo schiera una difesa a quattro con Pasqualino e Rossi esterni, Bigolin e Cuccato centrali, in mezzo al campo operano Sammarco, Casini, Antoniazzi e Forte, con Lisai in appoggio a Monni.

PRIMO TEMPO – Pronti via e al 1′ subito un tiro pericoloso di Monticelli parato a terra da Enzo. Al 7′ colpo di testa di Gioè che termina fuori di poco. Al 12′ girata di Monni dall’area piccola, grande risposta di istinto di Amatori. Al 19’30 calcio di punizione di Nappello sulla barriera. Al 32′ giocata circense di Nappello che chiama Enzo ad uno strepitoso intervento in corner. Al 37′ rigore richiesto dal Chioggia per un presunto mani in area di Rossi, ma l’arbitro valuta l’involontarietà. Al 45′ Monni realizza su rigore la rete del vantaggio gialloceleste: rigore concesso dall’arbitro proprio per fallo di Amatori sell’attaccante. Passa solo un minuto e al 46′ Madiotto realizza l’immediato pareggio del Chioggia col rigore realizzato dall’attaccante e concesso per fallo in area di Cuccato su Gioè.

RIPRESA – Si va alla ripresa e al 3′ cross di Pasqualino, testa di Lisai alta sopra la traversa. Al 5′ imbucata di Lisai per Antoniazzi, diagonale che incoccia il palo. Al 7′ Nappello dal limite prova un tiro al volo, palla alta di poco. Al 12′ punizione di Casini, velo di Monni, Bigolin non arriva alla deviazione vincente. Al 44′ chance per l’Arzignano, ma il tiro di Casini termina alto. Nel recupero, al 47’30 occasionissima Arzignano: Calì lancia Lisai, pallonetto su Amatori ma palla fuori di pochissimo. Sul fronte opposto ci prova Madiotto, palla a lato di poco.

SUPPLEMENTARI – Nel primo extra time al 3′ l’Arzignano ci prova due volte con Lisai e Villanova, si salva il Chioggia. Al 6′ chance Pozzebon a lato. Al 13′ chance per Villanova parata da Amatori, ma al 14’15 arriva il gol dell’Arzignano con la rete di Dany Maury che supera Amatori e realizza per la gioia di tutto il popolo gialloceleste. Nel secondo supplementare al 1’30 chance per Calì, vola a deviare in corner Amatori, poi il portiere chiude su Casini. Al 3′ grande occasione per Villanova, che però a tu per tu non riesce a superare Amatori. Al 5′ chance per il Chioggia con il tiro a giro di Stalla a lato. All’ 11′ palo del Chioggia con Seno, mentre al 13′ miracolo di Antoniazzi sul tiro a botta sicura di Pozzebon.

ARZIGNANO VALCHIAMPO – UNION CLODIENSE CHIOGGIA SOTTOMARINA 2-1 (pt 1-1, st 1-1, pts 2-1)

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Enzo, Pasqualino, Rossi, Bigolin, Cuccato (st 45’ Pettinà), Antoniazzi, Casini, Sammarco (st 15’ Villanova), Forte, Lisai (pts 11’ Maury), Monni (st 15’ Calì). All Bianchini. A disposizione: Circio, Zuffellato, Roverato, Doda, Semenzato

UNION CLODIENSE CHIOGGIA SOTTOMARINA: Amatori, Martino, Monticelli (sts 1’ Pastorelli), Duse (st 39’ Stalla), Seno, Cuomo, Trento (st 30’ Porcino), Djuric (pts 6’ Ballarin), Gioè, Nappello (st 15’ Pozzebon), Madiotto. All. Andreucci. A disposizione: Sarri, Biolcati, Gerthoux, Bullo

ARBITRO: Simone Gauzolino di Torino. ASSISTENTI: Manuel Marchese di Pavia e Matteo Taverna di Bergamo. QUARTO UOMO: Marco

RETI. Pt 45’ Monni su rig. (A), 46’ Madiotto su rig. (C). Pts 13’30 Maury (A)

NOTE. Espulsi: nessuno. Ammoniti: Casini, Antoniazzi, Bigolin, Maury, Seno, Ballarin e Martino. Angoli: 9-4. Recupero: pt 1’; st 4’.