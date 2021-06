Enrico Rossi, terzino goleador, spinge in alto l’Arzignano Valchiampo

CALCIO SERIE D – Di gol non fa tantissimi, ma quando li fa sono sempre di qualità assoluta.

Parliamo di Enrico Rossi, il terzino sinistro dell’Arzignano Valchiampo, che nei primi minuti dello scontro diretto con la Manzanese giocato domenica al Dal Molin ha messo a segno il gol decisivo con un missile terra-aria scoccato dal limite dell’area. Si tratta del suo secondo centro stagionale, e anche il primo fu di grandissima qualità. Con Rossi abbiamo voluto analizzare la prestazione della squadra contro i friulani, il momento dei giallocelesti e l’annata del terzino.

“La partita con la Manzanese è stata tosta e dura perché loro sono una squadra che gioca molto bene e ha giocatori importanti – racconta – Noi siamo stati bravi a stare uniti e compatti per tutta la gara, nonostante non riuscissimo a tenere i ritmi altissimi sia per il caldo sia per la condizione fisica non ottimale”.

Avete fatto una rincorsa eccezionale fino a questo secondo posto. Come valuta il momento della squadra?

“È vero, abbiamo fatto una gran rincorsa, da grande squadra che non si è accontentata e che non ha accettato di disputare un campionato mediocre. Siamo in un momento sicuramente positivo a livello mentale e anche a livello fisico anche se la stanchezza delle nove partite nel mese di maggio si cominciano a far sentire”.

A livello personale seconda rete stagionale, ancora decisiva…

“Sono contento per il mio secondo gol stagionale, ma sono ancora più contento che sia servito per regalare tre punti fondamentali alla squadra e alla società per la rincorsa al secondo posto. Il mio momento è sicuramente positivo visto che ho sempre giocato ultimamente e ho fatto delle buone prestazioni, questo grazie alla fiducia che l’allenatore, la squadra e la società mi hanno dato”.

Domenica si chiude la stagione regolare con l’Ambrosiana: che partita sarà?

“Con l’Ambrosiana sarà una partita tosta da affrontare, con l’atteggiamento giusto, per non vanificare quanto di buono fatto fino ad ora e proseguire con la striscia di risultati utili”.