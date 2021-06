Sull’erba di Gaibledon buona la prima per Alberto Orso: battuto in rimonta Taddia

TENNIS – La pioggia ha minacciato, ma fortunatamente non ha rovinato la prima giornata degli Internazionali di tennis su erba, che saranno ospitati fino al 13 giugno dal Tennis club Gaiba (RO). Malgrado il maltempo, che si è abbattuto in questa parte d’Italia, la manifestazione non ha subito ritardi, e i campi da gioco, che sono in erba naturale, hanno ben tenuto alle prime schermaglie che hanno visto protagonisti gli atleti impegnati nel primo turno del tabellone di qualificazione del singolare maschile.

Il torneo del Tennis Gaiba, ricordiamo che è il primo torneo internazionale in Italia organizzato su erba

naturale, nella giornata odierna e martedì sono in programma le qualificazioni, ma inizieranno anche le partite del doppio e il primo turno del singolare del tabellone principale.

Gli incontri si disputeranno a partire dalle ore 10,30 fino alle 21, l’ingresso è libero con un massimo di capienza di 400 persone al giorno di cui 50 negli spalti. Per le giornate a partire da giovedì 10 giugno è possibile garantirsi un posto all’interno del circolo, fino ad un massimo di 200 posti prenotabili, prenotando a questo link https://join.endu.net/fee/66050.

Intanto c’è da segnalare l’ottima performance per il vicentino Alberto Orso, 2.3 da quest’anno tesserato per il Ca’ del Moro, che si è imposto in rimonta al super tie break su Leonardo Taddia, testa di serie numero 13 del tabellone di qualificazione, battuto con il punteggio di 4-6 6-2 10-6. Nessun problema per la numero 1 Omar Giacalone che lascia solo un game a William Rossi e per la numero 2 Francesco Vilardo che elimina in due set il ceco Dominik Langmajer. Passano al secondo turno anche Julien Da Cuyper, Luca Castelnuovo, Lorenzo Bocchi, Federico Bertuccioli, Andrea Guerrieri.

Gli incontri che si disputeranno nel campo centrale saranno visibili in live streaming sul portale dell’International Tennis Federation; sul canale Youtube del circolo (https://youtu.be/yjUqdQ1d73Q) e dal venerdì alla domenica su SuperTennix, la piattaforma on line della Federazione Italiana Tennis (a pagamento per i non tesserati FIT).

Tra gli spettatori interessati della prima giornata anche il vice presidente della Federtennis, il vicentino Gianni Milan: “Ero molto curioso e devo dire che sono rimasto impressionato dal torneo, bellissimo ed unico in Italia – ha commentato – Complimenti agli organizzatori: il tennis italiano ha avuto un’evoluzione importante negli ultimi anni e i nostri giocatori hanno avuto modo di alzare il loro livello e i risultati sono oggi sotto gli occhi di tutti”.