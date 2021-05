Il Pattinaggio Alte Ceccato Club brilla d’oro agli Internazionali d’Italia Open con Manuel e Luca Ghiotto

PATTINAGGIO – L’A.S.D. Pattinaggio Alte Ceccato Club si conferma collezionista di trionfi.

Agli Internazionali d’Italia Open di pattinaggio velocità, svoltisi lo scorso fine settimana a L’Aquila, gli atleti castellani hanno fatto incetta di ottimi risultati.

Tre ori per Manuel Ghiotto, che ha vinto la mezza maratona (regolando i 4 compagni di fuga), la 5000 mt a punti e la 5000 mt ad eliminazione su pista. Vittoria anche per Luca Ghiotto, che si è imposto al fotofinish per 4/1000 nella 100 mt in corsia.

Da segnalare, poi, il 4° posto di Elia Meggiolaro nella 100 mt in corsia Allievi, i risultati nella top ten per Ilaria Ronzani, Piotr Molinaroli, Vittoria Marchiotto e l’ottima prestazione di Anna Albera che, al rientro nelle competizioni dopo un lungo stop forzato, ha centrato tutte le finali in una categoria Ragazze numerosissima. Top 10 anche per la società nella classifica generale.

“Anche in questa occasione l’A.S.D. Pattinaggio Alte Ceccato Club ha portato in alto i colori di Montecchio Maggiore – ha dichiarato il sindaco e assessore allo sport Gianfranco Trapula -. Il miglior viatico per i prossimi appuntamenti nazionali e internazionali, con all’orizzonte, nel 2023, i Campionati Mondiali che ospiteremo proprio a Montecchio Maggiore”.