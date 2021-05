Il Venezia del valdagnese Paolo Zanetti festeggia la serie A dopo 19 anni

CALCIO SERIE B – Parla anche vicentino o, meglio, valdagnese la promozione del Venezia in serie A.

Questo il verdetto dopo la gara di ritorno con il Cittadella, che fino all’ultimo ha cercato l’impresa dopo essere passato in vantaggio nel primo tempo con Proia e giocando tutta la ripresa in superiorità numerica.

i lagunari, però, si sono difesi e al 90’ hanno trovato il pareggio con Bocalon.

E dopo qualche minuto di recupero é potuta esplodere la festa.

Per Zanetti, dopo gli inizi nel Ponte dei Nori cresciuto nelle giovanili del Vicenza con cui ha esordito in prima squadra collezionando poi una quarantina di presenze, una grande stagione che già lo vedeva proiettato verso panchine di serie A come Sampdoria e Udinese. Ma ora la serie A l’ha conquistata con il Venezia e la bella favola potrebbe continuare.