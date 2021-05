Una traversa e la Luparense fermano l’Arzignano Valchiampo sullo 0-0: mercoledì trasferta a Campodarsego

CALCIO SERIE D – Termina a reti inviolate la partita valida per la sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie D tra Arzignano Valchiampo e Luparense, giocata domenica pomeriggio allo stadio Dal Molin di Arzignano. Uno 0-0 che alla fine ci sta per quanto visto in campo, con la squadra gialloceleste che alla fine porta a casa l’ottavo pari stagionale, il quinto tra le mura amiche.

SCELTE – Mister Bianchini deve rinunciare a Villanova e Maury, e decide di schierare Enzo tra i pali, difesa a quattro con Pasqualino, Molnar, Cuccato e Rossi, centrocampo a tre con Casini, Forte e Antoniazzi, e attacco con Lisai in appoggio a Calì e Monni.

PRIMO TEMPO – Pronti via e al 5’ ci prova D. Forte dal limite dell’area, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. All’8’ ci prova Santi con un tiro dal limite, che costringe Enzo ad un grande intervento in corner. Al 25’ colpo di testa di Cenetti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con palla che termina a lato. Al 30’ occasionissima Arzignano, con la conclusione fortissima di Lisai da fuori area che incoccia la traversa, e con il conseguente tiro di Antoniazzi che sfiora il palo. A pochi secondi dallo scadere Venitucci mette al centro per Santi, ma Enzo esce in presa ed intercetta.

RIPRESA – Si va alla ripresa, e al 6’ su punizione di Casini è Monni ad impegnare Bacchin, All’11’ tiro di Rossi che poi protesta per un possibile fallo di mano in area. Al 23’ ci prova Antoniazzi con una conclusione che sfiora il primo palo alla destra di Bacchin. Al 26’ Monni si fa vedere con un bel diagonale che però sfiora il palo alla destra del portiere. Risposta immediata della Luparense con Santi che di testa costringe Enzo ad una grande parata in corner. Al 40’ fa il suo debutto stagionale Romeo Bertani, finalmente ristabilito dopo l’infortunio ai legamenti del ginocchio rimediato in pre-campionato. Nel finale attiva la Luparense con l’ex Fracaro che prova ad innescare Florian, che poco dopo costringe Enzo ad un intervento decisivo al 48’.

TESTA AL CAMPODARSEGO – Finisce dunque con l’ottavo pareggio stagionale dei giallocelesti, che ora torneranno a lavorare, intensamente, per preparare nel migliore dei modi la prossima partita, valida per il recupero dell’undicesima giornata del girone di ritorno, mercoledì 26 maggio con inizio alle ore 16 al “Gabbiano” contro il Campodarsego.

ARZIGNANO VALCHIAMPO – LUPARENSE 0-0 (pt 0-0)

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Enzo, Pasqualino, Rossi, Molnar (st 29’ Bigolin), Monni, Forte, Calì (st 21’ Valenti), Lisai (st 29’ Sammarco), Antoniazzi (st 24’ Gabbani), Casini, Cuccato (st 41’ Bertani). All Bianchini. A disposizione: Circio, Pettinà, Roverato, Zuffellato

LUPARENSE: Bacchin, Zanella M (st 13’ Munaretto Ale), Forte R, Munaretto And, Baccolo (st 17’ Finocchio), Beccaro, Cenetti, Chajari (st 13’ Meneghini), Santi (st 43’ Florian), Venitucci (st 31’ Fracaro), Rubbo. All Zanini. A disposizione: Corà, Rosina, Menato

ARBITRO: Daniele Giusepe Cannata di Faenza. ASSISTENTI: Martino Fadda di Carbonia e Aleksander Ferhati di Latina

NOTE. Partita a porte chiuse. Espulsi: nessuno. Ammoniti: Molnar, Baccolo, Beccaro, Bianchini. Angoli: 1-6. Recupero: pt 1’; st 5’.