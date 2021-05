Ancora podi per i giovani dell’atletica vicentina

Lo junior veneziano brilla nei 100, ma spinto da una brezza oltre il limite (+3.3). Doppio personale per la veronese Alice Murari: 11”88 nei 100 e 55”51” nei 400. Ventoso anche il debutto stagionale nel lungo di Veronica Zanon: 6.01

(23.05.2021) Il vento fa le bizze nella seconda giornata del 5° meeting regionale assoluto. Allo stadio Colbachini di Padova lo junior Federico Guglielmi (Atl. Biotekna) vola nei 100 – 10”45 – ma spinto da un vento nettamente oltre il limite (+3.3). Stessa sorte, tre corsie più in là, per il compagno di squadra Loris Tonella, ancora allievo, che ferma il cronometro a 10”71. Tra le donne la più veloce è la veronese Alice Murari (Us Quercia Trentingrana) che, con 11”88 (+1.5), toglie 11/100 al personale del 2018. Alle sue spalle Anna Polinari (Atl. BS ’50 Metallurg. San Marco), 11”96, e la junior Martina Guizzon (G.A. Bassano), 11”99. Poi Alice Murari si migliora pure nei 400 (55”51). Il vento (+2.2) toglie validità statistica anche al 6.01 ottenuto da Veronica Zanon (Assindustria Sport) nel lungo, dove dà forfait Eleonora Filippetto. Per la ventenne padovana, al debutto stagionale in pedana, solo tre salti validi e tutti inficiati da una brezza irregolare. Lucrezia Sartori salta un centimetro in meno (6.00) e sempre con vento oltre i limiti (+2.7). Si avvicina invece alla barriera dei 6 metri la junior Daisy Serenissima Melesso (Team Treviso): il suo 5.96 (+1.0) vale un progresso di 7 centimetri sul personale. Nel disco, 47.15 della junior Emily Conte (Atletica Riviera del Brenta). Bella sfida nel peso allievi: 16 metri esatti per Andrea Crestani (Atl. Vicentina), due centimetri in meno per Enrico Busato (Atl. S. Biagio). Nel prossimo weekend spazio agli Assoluti veneti: due giorni di gare a Mestre.

RISULTATI. UOMINI. 100 (+3.3): 1. Federico Guglielmi (Atl. Biotekna) 10”45, 2. Loris Tonella (Atl. Biotekna) 10”71, 3. Davide Volpato (Team Treviso) 10”85. 400: 1. Alessandro Franceschini (Atl. Biotekna) 48”79. 1500: 1. Thomas Serafini (Athletic Club Firex Belluno) 3’52”69. 5000: 1. Giacomo Esposito (Atl. San Biagio) 14’52”90, 2. Damte Kuashu Taye (Atl. San Biagio) 14’57”05. Alto: 1. Manuel Lando (Atl. Vicentina) 2.05, 2. Alberto Murari (Athletic Club 96 Alperia) 2.05. Martello: 1. Michele Ongarato (Athletic Club 96 Alperia) 58.48. Peso: 1. Andrea Caiaffa (Fiamme Oro) 17.61. Triplo: 1. Alberto Stevanella (Fondazione M. Bentegodi) 14.56 (+2.0). JUNIORES. Peso: 1. Lorenzo Crestani (Atl. Vicentina) 15.69. Martello: 1. Matteo Francesco Toniolo (Atl. Vicentina) 44.27. ALLIEVI. Peso: 1. Andrea Crestani (Atl. Vicentina) 16.00, 2. Enrico Busato (Atl. S. Biagio) 15.98. Martello: 1. Giacomo D’Alessandro (Coin Venezia) 56.57. MASTER. 100 (+3.9): 1. Emanuele Brunelli (Atl. Biotekna, SM40) 11”44. 400: 1. Andrea Patron (Virtus Este, SM50) 59”41. Alto: 1. Luca Zanon (Atl. Vicentina, SM50) 1.53. Peso: 1. Federico Rampazzo (Assindustria Sport, SM55) 12.54.

DONNE. 100 (+1.5): 1. Alice Murari (Us Quercia Trentingrana) 11”88, 2. Anna Polinari (Atl. BS ’50 Metallurg. San Marco) 11”96, 3. Martina Guizzon (G.A. Bassano) 11”99. 400: 1. Alice Murari (Us Quercia Trentingrana) 55”51, 2. Elisa Visentin (Atl. Biotekna) 56”52, 3. Matilde Morin (Cus Padova) 56”63. 1500: 1. Ilaria Bonetto (G.A. Bassano) 4’41”68. 5000: 1. Agnese Carcano (Atl. Verona Asd Pindemonte) 17’44”48. Lungo: 1. Veronica Zanon (Assindustria Sport) 6.01 (+2.2), 2. Lucrezia Sartori (G.A. Bassano) 6.00 (+2.7), 3. Daisy Serenissima Melesso (Team Treviso) 5.96 (+1.0). Disco: 1. Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta) 47.15, 2. Tarè Miriam Bergamo (Assindustria Sport) 43.26. MASTER. 100 (+1.0): 1. Marta Manfrin (Team KM Sport, SF45) 14”15. 400: 1. Katia Agostinetto (Atl. Vicentina) 1’05”76. Disco: 1. Laura Vanzin (Vittorio Atletica, SF45) 29.93.