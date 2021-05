Dopo il Valpolicella Efrem Bianco al comando del Trofeo Rally ACI Vicenza

RALLY – Con lo svolgimento del 3° Rally della Valpolicella va in archivio il primo round del Trofeo Rally ACI Vicenza che ha interessato la categoria delle auto moderne con quattordici conduttori – sei piloti e otto copiloti –a sfidarsi sulle sei prove speciali del rally veronese.

Grazie ad un’ottima gara che gli è valsa il secondo posto assoluto alla guida della Skoda Fabia R5

Efrem Bianco prende il comando tra i piloti con un buon vantaggio su Mirko Graziani su Citroen Saxo

Racing Start e Fabio Bertazzolo che ha corso con una Citroen AX di Gruppo A.

Meno bene è andata a Paolo Colombaro (Citroen Saxo), Marco Pellizzaro (Puegeot 208) e Flavio Miolo (Ford Fiesta) che non hanno concluso la gara e incamerano il solo punto partenza.

Tra i copiloti parte bene Maurizio Scaramuzza che s’insedia al comando nella generale e anche nella

“Over 60” grazie al secondo posto di classe e terzo di Gruppo N conquistato con la Renault Clio e si

tiene alle spalle Natascia Freschi che va a condurre nella classifica femminile: sul terzo gradino ci

salgono pari merito Fabio Andrian e Christian Ronzani con quest’ultimo che prende il comando tra gli

“Under 25”. Staccata di di un paio di punti l’accoppiata Emanuele Castegnaro e Lorenzo Michieletto.

Chiudono la classifica Matteo Zaramella, settimo e Marco Melotti, ottavo e unico a non aver concluso

il rally.

Nel frattempo le iscrizioni al Trofeo organizzato dall’Automobile Club Vicenza in collaborazione con la

Scuderia Palladio Historic hanno superato quota sessanta iscritti e si ricorda che è ancora possibile

aderire alla serie, con l’iscrizione che dovrà esser perfezionata almeno sette giorni prima della gara a

cui s’intende partecipare.

Il calendario porta ora l’attenzione sui prossimi due eventi, entrambi nel mese di maggio. Saranno di

nuovo all’opera i conduttori delle auto moderne che si giocheranno i punti del secondo

appuntamento in programma al Rally Bellunese sabato 22 e domenica 23 maggio. Sei giorni più

tardi, da venerdì 28 a sabato 29 sarà la volta degli “storici” pronti a sfidarsi al Rally Campagnolo che

si preannuncia con un elenco iscritti di grande spessore.

Infine, si ricorda ai conduttori che dal momento della pubblicazione delle classifiche provvisorie,

hanno due settimane a disposizione per segnalare eventuali incongruenze o chiedere informazioni in

merito.