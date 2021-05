Svanisce al Menti il sogno salvezza del Vicenza calcio femminile

CALCIO SERIE B FEMMINILE – Cuore, grinta e passione non sono bastate. Con l’applauso dei pochi presenti al Menti si conclude una prestazione maiuscola delle biancorosse contro la Lazio e anche il sogno salvezza. Nonostante ci abbia provato per tutta la partita, il Vicenza non è riuscito a recuperare il gol di Martin che, dopo pareggio della Roma col Chievo, condanna le beriche alla matematica retrocessione.

Novità nel 4-4-3 di Dori: per la prima volta in questo campionato dal primo minuto, gioca Broccoli al posto dell’acciaccata Kastrati.

Vicenza pericoloso già al 2’, con il cross dalla destra di Basso, diretto verso la testa di Broccoli: Santoro libera. Pericolosissima un minuto dopo Visentin in cavalcata, ma la difesa di casa recupera: pochi secondi dopo prova Pittaccio a entrare in area, fermata in corner.

Al 7’ è il turno di Piovani: dopo uno scambio con Broccoli, si avvicina all’area in progressione e tenta il tiro, che esce alto; un minuto dopo Basso, ben lanciata, arriva a scartare il portiere, ma l’assistente alza la bandierina.

Occasionissima per la Lazio al 14’ quando Castiello arriva al tiro in area: splendida reazione di Bianchi, che respinge con i pugni. Sul fronte opposto, al 17’, Sossella mette un pallone delizioso in area: al volo ci prova Ferrati, ma Natalucci non si fa sorprendere.

Al 19’ la Lazio passa in vantaggio: pallone perso maldestramente dalle biancorosse nei pressi dell’angolo destro, Pittaccio lo recupera e mette al centro dove Martin arriva come un falco e trafigge Bianchi.

Da applausi, al 27’, l’intervento di Missiaggia in scivolata, per sventare l’offensiva di Visentin lanciata in rete.

Spettacolare azione della Lazio, al 30’, iniziata dal tacco di Martin a lanciare Visentin, ma Fasoli sventa l’azione. Subito dopo Pittaccio entra in area dalla destra, si porta palla sul sinistro e conclude: il pallone esce di poco. Lazio vicinissima al raddoppio al 41’ con uno splendido tiro da fuori di Cuscheri, che si stampa sul palo: al 43’ è Pittaccio, di sinistro, a provarci: ottima reazione di Bianchi. Al 44’ secondo palo della Lazio: questa volta è Labate, da distantissimo, a provarci, ma il legno sorride ancora al Vicenza.

Si conclude un primo buon tempo del Vicenza, alle prese con la seconda in classifica, terminato proprio nel momento di grazia delle biancocelesti.

Nella ripresa subito pericoloso il Vicenza: punizione di Piovani che nessuna riesce ad agganciare, al tiro ci va Missiaggia, ma il pallone esce alto. La squadra di Dori ci crede, aumenta il ritmo, dettando il gioco e dando parecchio filo da torcere alle laziali, senza tuttavia riuscire mai a sfondare in area.

Bravissima Dal Bianco al 62’: ruba palla sulla trequarti destra e tira al volo, Natalucci blocca in presa bassa.

Al 67’ pericolosissimo il Vicenza: bella ripartenza biancorossa che si conclude con il cross in area, dalla destra, di Basso. Dal Bianco, in tuffo, non ci arriva per un soffio.

Al 69’, su un mischia in area in seguito a un corner, De Vincenzi salva sulla linea: sul contropiede che ne nasce, la difesa biancoceleste riesce a sventare la progressione in area di Basso. Al 74’, su corner, Maddalena colpisce la traversa.

Bell’occasione, al 76’, per le biancorosse: contropiede splendido del Vicenza, con Ferrati che serve Bauce in area, che si accentra e tira di destro: Natalucci para a terra.

Il Vicenza vuole il pareggio: al 79’ Bauce, lanciata sulla sinistra, serve Menon che entra in area e la passa a Yeboaa al centro: bella conclusione della bomber biancorossa con il pallone che esce di poco.

Con il Vicenza all’attacco, la Lazio replica in contropiede: all’86’ Martin prova a sorprender Bianchi con un pallonetto, ma la n. 17 si fa trovare pronta: all’88’ un retropassaggio sbagliato di Menon porta al tiro Martin. Ci pensano Bianchi e Maddalena a risolvere la situazione.

Al 90′, in seguito ad una rimessa laterale, Dal Bianco arriva al tiro, ma Natalucci blocca. Gli ultimi minuti sono un vero e proprio assalto all’arma bianca, tuttavia le biancorosse non riescono a riacciuffare il risultato.

Si chiude così la stagione del Vicenza, con una partita che ne è la metafora perfetta: cuore, tenacia e anche bel gioco, ma non c’è stato verso. Un peccato perché le biancorosse hanno mostrato, in tutto il campionato, di non essere assolutamente inadeguate alla categoria, anzi, se la sono giocata anche con le prime della classe. Il Vicenza ora sarà di scena a Como, domenica prossima, per l’ultima di campionato.

Vicenza – Lazio 0-1

VICENZA CALCIO FEMMINILE – Bianchi, Broccoli (46’ Gobbato), Missiaggia (C), Menon, Sossella(72’ Maddalena), Yeboaa, Piovani (60’ De Vincenzi), Basso (74’ Bauce), Balestro (46’ Dal Bianco), Ferrati, Fasoli

A disposizione: Dalla Via, Kastrati, Galvan, Frighetto. All. Cristian Dori

S.S. LAZIO WOMEN – Natalucci, Savini, Cuscheri, Martin, Santoro (C, 74’ Lipman), Castiello, Di Gianmarino, Pittaccio (82’ Palombi, Gambarotta, Labate (51’ Clemente), Visentin (82’ Lukijsk). A disposizione: Guidi, Colini, Berarducci Sara, Berarducci Martina, Falloni. All. Carolina Morace

Arbitro: Djurdjevic di Trieste (assistenti: Mamouri di Tolmezzo e Monfragola di Gradisca D’Isonzo

Marcatrice: Santamaria al 19’

NOTE: Ammonita: De Vincenzi. Recupero: 0’, 4’