AS Vicenza “corsara” ad Udine per 62-59 vola in semifinale playoff

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Grande impresa di AS Vicenza che, dopo la bella vittoria casalinga di mercoledì, espugna in gara 2 il campo della Delser Udine con il punteggio di 62-59 e vola in semifinale.

Ora la squadra allenata da Sandro Sinigaglia attende la vincitrice della sfida tra Crema e Milano.

Delser LBS Udine – AS Vicenza 59-62 (10-12; 20-28; 45-33)



LBS Udine: A.Peresson 10, V.Blasigh 6, V.Braida ne, A.Turel 1, V.Sturma 5, M.Scarsi 6, E.Lizzi ne, E.Pontoni, E.Da Pozzo 7 (cap), L.Medeot ne, A.Milani 3, T.Cvijanovic 21. Allenatore Alberto Matassini

AS Vicenza: F.Monaco (cap) 1, M.Grazian ne, M.Lazzaro 4, M.Mioni 1, C.Gobbo 3, G.Villarruel 16, A.Bellon ne, A.Tibè 22, G.Martines, F.Tagliapietra 15. Allenatore Sandro Sinigaglia