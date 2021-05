Atletica – Arianna Battistella sfreccia nei 200 in 23”95

Dopo il 6.37 nel lungo di domenica scorsa, la 19enne dell’Atletica Vicentina fa un salto di qualità anche nei 200, dove si migliora pure la coetanea Elisa Visentin (24”19). L’allieva Chiara Centenaro a 3.90 nell’asta, record veneto eguagliato

(15.05.2021) Salta lontano, ma corre pure veloce. Continua il momento d’oro di Arianna Battistella. Dopo il 6.37 di domenica scorsa nel lungo, oggi la 19enne dell’Atletica Vicentina ha corso i 200 in 23”95 (+0.9), migliorando di 95/100 un record personale che risaliva al 2018, quand’era ancora allieva. Sull’anello del Campo Perraro, a Vicenza, dove sei giorni fa Arianna Battistella aveva realizzato anche l’exploit nel lungo, ha brillato pure la coetanea Elisa Visentin (Atl. Biotekna), scesa a 24”19, un centesimo peggio della seconda classificata Alice Murari (Us Quercia Trentingrana). Sia per Battistella che per Visentin si tratta dello standard di partecipazione alle due rassegne internazionali under 20 del 2021, gli Europei di Tallinn e i Mondiali di Nairobi. Poi, per Battistella, è giunto anche l’impegno in seconda frazione con la staffetta dell’Atletica Vicentina completata da Giulia Barattini, Moillet Kouakou e Desiree Muraro (46”31). Nei 200 maschili ampi miglioramenti per il ventenne Giacomo Martellozzo (Cus Padova), 21”67 (+1.1), e per l’allievo Davide Rezzadori (Fondazione M. Bentegodi), 21”74 (+1.1). Il primo pomeriggio della terza manifestazione regionale assoluta ha offerto anche il 2.20 di Eugenio Meloni (Carabinieri) nell’alto e il 3.90 dell’allieva Chiara Centenaro (Audace Noale) nell’asta vinta da Marta Ronconi (Us Quercia Rovereto) con 4.05. Migliorando di dieci centimetri il personale stabilito due settimane fa a San Biagio di Callalta, la 16enne veneziana, campionessa italiana allieve 2020, ha eguagliato il record veneto di categoria stabilito nell’ormai lontano 1999 dalla padovana Francesca Zanini. Nei 100 ostacoli vittoria della junior trevigiana Giulia Dani (Atletica Riviera del Brenta) in 14”59 (-0.8).

RISULTATI. UOMINI. 200 (+1.1): 1. Giacomo Martellozzo (Cus Padova) 21”67, 2. Davide Rezzadori (Fondazione M. Bentegodi) 21”74. 100 hs (+0.2): 1. Gabriele Crnigoj (Atl. Malignani Lib. Udine) 14”69, 2. Alessio Sommacal (Athletic Club Firex Belluno) 14”80. Alto: 1. Eugenio Meloni (Carabinieri) 2.20, 2. Manuel Lando (Atl. Vicentina) 2.09. Lungo: 1. Nicholas Longo (Team Treviso) 6.96 (-0.1). 4×100: Atl. Biotekna (Tonella, Calderaro, Pivotto, Federici) 41”59. JUNIORES. 110 hs (-0.3): 1. Tino Ferrighetto (Gs La Piave 2000) 15”58. ALLIEVI. 110 hs (-0.5): 1. Tommaso Triolo (Fiamme Oro) 14”61, 2. Manuel Bresolin (Trevisatletica) 14”61, 3. Giovanni Zuccon (Trevisatletica) 14”72.

DONNE. 200 (+0.9): 1. Arianna Battistella (Atl. Vicentina) 23”95, 2. Alice Murari (Us Quercia Trentingrana) 24”18, 3. Elisa Visentin (Atl. Biotekna) 24”19. 100 hs (-0.8): 1. Giulia Dani (Atl. Riviera del Brenta) 14”59. Asta: 1. Marta Ronconi (Us Quercia Trentingrana) 4.05, 2. Chiara Centenaro (Atl. Audace Noale) 3.90. 4×100: 1. Atl. Vicentina A (Barattini, Battistella, Kouakou, D. Muraro) 46”31, 2. Atletica Riviera del Brenta B (Bettin, Michielon, Volpato, Iori) 46”79. ALLIEVE. 100 hs (-0.6): 1. Chiara Busnardo (Atl. Vicentina) 14”47, 2. Francesca Bergamin (Team Treviso) 14”62.

Ufficio Stampa

Mauro Ferraro