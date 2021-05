Sabato sera Anthea Vicenza Volley debutta nei playoff promozione contro Euromontaggi Porto Mantovano

PALLAVOLO SERIE B1 – Dopo aver dominato il proprio girone nella regular season Anthea Vicenza Volley è

pronta ad affrontare la prima fase dei play-off promozione per la serie A2 che inizieranno sabato 15 maggio.

Il doppio confronto da “dentro o fuori” vedrà la squadra del presidente Andrea Ostuzzi opposta ad Euromontaggi Porto Mantovano e la gara di andata è prevista in trasferta sabato alle ore 20.30.

Il ritorno é in calendario nel fine settimana successivo al palazzetto dello sport di via Goldoni con il vantaggio per le vicentine di giocare sul parquet di casa l’eventuale “golden set” previsto in caso di parità di punti nel doppio scontro.

“Arriviamo pronti a questo fondamentale appuntamento – dichiara coach Luca Chiappini – In questo ultimo mese abbiamo lavorato con intensità ed entusiasmo e sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto fino ad adesso. Ora si tratta di mettere in pratica quanto preparato in allenamento”.

Il roster a disposizione darriva in buona salute a questa fase cruciale della stagione ed è stato ulteriormente rinforzato un mese fa dal presidente Andrea Ostuzzi con l’inserimento di una palleggiatrice proveniente da Piacenza e di un centro proveniente dal vivaio della società vicentina che nella prima fase della stagione ha

avuto la possibilità di fare esperienza nella B2 creata in collaborazione con Pallavolo Altavilla.

14 quindi le atlete della squadra vicentina per questo primo impegno dei playoff: i due liberi Elena D’Ambros e Allegra Toffanin, i centri la capitana Lisa Cheli, Elisa Donarelli, Federica Fiore e la più giovane del gruppo Martina Pegoraro, le palleggiatrici Simona Marini, Giulia Malvicini e la giovanissima Francesca Andreon, l’opposto Caterina Errichiello e le schiacciatrici Jasmine Rossini, Greta Marcolina, Lisa Milocco e Sharon Bisoffi.

Il pronostico è tutto a favore di Anthea Vicenza Volley ma ha aggiunto il tecnico “le nostre avversarie dal punto di vista emotivo non hanno nulla da perdere e giocheranno in maniera spregiudicata. Sarà nostro dovere fare molta attenzione alle loro capacità che sono quelle tipiche di un gioco molto veloce e di una

battuta molto aggressiva”.

La partita sarà ovviamente a porte chiuse ma, grazie alla collaborazione con Porto Mantovano, Anthea Vicenza Volley garantirà ai suoi molti tifosi la possibilità di vedere la diretta dell’incontro sui suoi canali social.