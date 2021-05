Atletica in pista al “Perraro” ed esordio stagionale nel triplo per Ottavia Cestonaro

ATLETICA LEGGERA – L’atletica veneta torna in pista nel weekend per il 3° meeting regionale assoluto della stagione. Dopo gli appuntamenti di San Biagio di Callalta e Vicenza, sabato 15 e domenica 16 maggio, il campo “Guido Perraro” della città berica ospiterà altre due giornate di gare dedicate alle categorie allievi, juniores, promesse, seniores e master. Oltre mille gli iscritti per una riunione aperta ai tesserati del Veneto e ad atleti residenti o domiciliati in regione. Sarà il weekend dell’esordio stagionale nel triplo dell’azzurra di casa, Ottavia Cestonaro (Carabinieri). Nei 100 ostacoli è iscritta Giada Carmassi (Atl. Brugnera Friulintagli), reduce dal 13”12 del meeting di Savona. Nell’alto in pedana Eugenio Meloni (Carabinieri) e Manuel Lando (Atletica Vicentina) mentre al femminile è annunciata l’azzurrina Rebecca Pavan (Assindustria Sport). Diletta Fortuna (Carabinieri) sarà in pedana del disco, dov’è iscritta anche la junior Emily Conte (Atletica Riviera del Brenta), attesa pure nel martello. Da seguire anche Enrico Brazzale (Atletica Vicentina) negli 800, la junior Elisa Visentin (Atl. Biotekna) nei 200, Laura Dalla Montà (Assindustria Sport) nei 3000 siepi e l’allieva Chiara Centenaro (Audace Noale) nell’asta, dopo il recente 3.80 di San Biagio di Callalta. Sabato inizio gare alle 15, domenica alle 10. ISCRITTI

Nel fine settimana, sabato 15 e domenica 16 maggio, si gareggia anche in pista a San Biagio di Callalta (Treviso), dov’è in programma la prova regionale del campionato italiano master di società. I club veneti vanno alla ricerca della qualificazione alla finale nazionale di Tivoli (3-4 luglio) in un weekend di gare a livello “over 35” che si inserisce, con altre manifestazioni, nel periodo (17 aprile-6 giugno) utile per la definizione delle graduatorie nazionali di società. La manifestazione è anche valida come prima e seconda tappa del circuito Stadion 192. Curiosità: tra i circa 400 iscritti c’è anche la pesista padovana Chiara Rosa, 38 anni compiuti a gennaio, al debutto in una manifestazione dedicata ai master. Lo scorso weekend, da capitana azzurra (54 presenze in Nazionale), era in pedana a Spalato nella Coppa Europa di lanci, dov’è giunta decima con 16.84, miglior misura italiana stagionale. La sua gara è prevista sabato alle 17.20. La manifestazione inizierà sabato alle 15.15 e proseguirà domenica dalle 9.30. Di contorno, gare allievi e allieve (3000) e, solo per le società trevigiane, cadetti e cadette (martello). ISCRITTI

CORSA IN MONTAGNA – Sei atleti compongono la rappresentativa veneta in gara domenica 16 maggio a Concesio (Brescia) nel Campionato italiano cadetti per regioni di corsa in montagna. Le convocazioni sono state effettuate sulla base dei risultati del campionato regionale disputato domenica scorsa a Valpiana di Limana (Belluno). I convocati. CADETTI: Marco Stupiggia (Novatletica Città di Schio), Francesco Tittonel (Vittorio Atletica), Simone Vallortigara (Csi Atl. Provincia di Vicenza). CADETTE: Chiara Da Pra (Atleticadore Giocallena), Alessia Miniutti (G.A. Coin Venezia 1949), Lisa Stoico (Asd Team KM Sport VR).

PROGRAMMA E ISCRITTI