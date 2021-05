AS Vicenza cerca il bis qualificazione contro Delser Udine

BASKET SERIE A2 – Secondo atto dei playoff – quarti di finale con AS Vicenza che va a rendere visita a Udine. Un Delser Udine assetato di rivincita e con un obiettivo unico: vincere.

Dopo l’ottima prova di mercoledì scorso getta acqua sul fuoco coach Sinigaglia: “Abbiamo disputato la più bella partita della stagione, ma stiamo con i piedi per terra. Si riparte alla pari e scordiamoci l’Udine di mercoledì: una giornataccia capita. Io sono contento di un paio di cose. Abbiamo giocato con molta testa, abbiamo perso pochi palloni, difeso bene e attaccato con pazienza, spesso trovando efficaci conclusioni. L’augurio è di ripeterci”.

Curiosamente tutte le squadre arrivate dal quinto all’ottavo posto hanno battuto le loro avversarie: Milano ha superato Crema, Alpo Castelnuovo Scrivia e Sarcedo la capolista Moncalieri a dimostrare ancora una volta l’energia e la generosità del team magistralmente plasmato da coach Anna Zimerle. Tutto ciò a ribadire l’equilibrio esistente tra le squadre: nessuna parte battuta, nessuna può permettersi di sottovalutare l’ostacolo. Vicenza si reca a Udine sulle ali dell’entusiasmo, ma conscia che sarà una gara di lotta e di sofferenza. Lo stato di salute è buono, la mente sgombra. Udine è sempre la squadra arrivata a pari merito con Crema, a soli due punti dalla capolista Moncalieri. Si gioca nella vecchia, ma sempre confortevole palestra “Benedetti” di via Marangoni alle ore 19 di sabato 15 maggio.

Arbitrano Angelica Marconi di Ancona e Elia Scaramellini di Colli al Metauro (PU). In caso di vittoria di Udine si tornerà a giocare la bella mercoledì prossimo sempre in Friuli. Vincesse Vicenza, Monaco e compagne passerebbero il turno e ospiterebbero al palazzetto di via Goldoni sabato o domenica del weekend 22/23 maggio la vincente tra Crema e Sanga Milano.